Tunisie: Tunis mise sur le compost pour valoriser ses déchets verts

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Des représentants de l'association AFEK pour le développement ont présenté, mardi, lors d'une rencontre avec la chargée de la gestion de la Municipalité de Tunis, Sameh Daldoul, une proposition de projet pour le traitement et la valorisation des déchets verts.

Cette initiative repose sur l'exploitation de la station de compostage située au Parc du Belvédère, considérée comme l'un des principaux équipements municipaux dans le domaine du recyclage, indique la municipalité de Tunis. Le projet vise à transformer les déchets organiques biodégradables en compost écovégétal de haute qualité, contribuant ainsi à réduire les déchets ménagers, à protéger l'environnement et à promouvoir l'agriculture durable en milieu urbain.

Selon la chargée de la gestion de la Municipalité de Tunis, ce type d'initiative contribue à valoriser l'environnement urbain, multiplier les espaces verts et améliorer la qualité de vie des habitants. Elle a, aussi, appelé les associations et les citoyens à proposer des idées contribuant à faire de Tunis une ville plus verte et plus agréable à vivre. Les deux parties ont convenu d'examiner la proposition de manière approfondie, notamment sur les plans juridique et technique, afin d'en garantir une mise en œuvre efficace.

