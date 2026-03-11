Tunisie: Bizerte - Le pont mobile en maintenance, circulation partiellement restreinte dès le 23 mars

Une importante opération de maintenance et de modernisation du pont mobile de Bizerte sera lancée le lundi 23 mars, avec des restrictions temporaires sur la circulation des véhicules, a annoncé le gouvernorat. Le projet de revêtement et d'entretien périodique de la plaque métallique, d'un coût de 1,6 million de dinars, vise à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du pont, tout en assurant le passage régulier des navires.

La décision a été prise à l'issue d'une séance de travail sectorielle organisée au siège du gouvernorat de Bizerte, sous la présidence du gouverneur Salem Ben Yaqoub et la direction du secrétaire général Abdel Latif Hamid. L'ensemble des représentants des services administratifs, techniques et sécuritaires ont participé à cette réunion pour suivre l'avancement du projet.

Les travaux débuteront dans la zone centrale réservée à la circulation des véhicules, dans un premier temps en sens unique, afin de maintenir la fluidité du trafic et le passage des navires selon les horaires habituels. Le secrétaire général a souligné l'importance de fournir tous les moyens nécessaires pour terminer les travaux dans un délai maximum d'un mois et de suivre rigoureusement la qualité d'exécution afin de préserver les fonctions essentielles du pont.

Pour limiter les perturbations, les trois stations de bus, taxis et louage seront temporairement transférées vers la ville de Ghar El Melh. La signalisation routière sera mise à jour et la circulation organisée de manière à sécuriser les usagers. Les bus touristiques emprunteront l'autoroute Tunis-Bizerte via la route nationale n°11. Les autorités ont invité tous les usagers à respecter les consignes de circulation pendant la durée des travaux.

Parallèlement, l'administration régionale de l'équipement a confirmé la réussite de la première phase du revêtement des passages pour piétons. Les travaux incluent également le renouvellement des freins et joints, le renforcement de l'éclairage et des dispositifs de sécurité. Ces interventions s'inscrivent dans un programme global de maintenance périodique d'un coût total de 4,6 millions de dinars, intégrant la modernisation des réseaux électriques, le système de surveillance et la protection contre les incendies, afin de renforcer les fonctions sociales et de développement du pont mobile de Bizerte.