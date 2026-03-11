Tunisie: Le CAB ramène trois points en or de Kairouan - La force de caractère

Menés au score, les Cabistes ont su renverser la situation...

C'est nouveau, ça vient d'arriver ! Le fait est si rare dans le bilan du CAB, ces dernières saisons, qu'il est aisé de le relever. Non seulement il a gagné en déplacement, mais surtout il a inversé la tendance. En effet, ce retournement de situation dans un stade acquis totalement à la JSK est une performance qu'on n'avait pas vue souvent au CAB. Il n'y a pas si longtemps, marquer un but à l'extérieur était déjà bien, tellement l'attaque était muette.

Contre les Aghlabides, chez eux de surcroît, dans un match à six points, les Cabistes ont d'abord égalisé par le défenseur axial Allala d'un joli heading à la suite d'un coup de pied arrêté botté à la perfection par Rhimi, puis ont pris l'avantage grâce à un penalty de Cissoko. Il fallait le faire.

Un bond qualitatif ?!

Le CAB revenait de loin! Cette réussite est-elle le fruit du hasard? Au vu du volume de jeu présenté, on peut affirmer sans risque de nous tromper que l'équipe «Jaune et noir» a fait un bond qualitatif depuis l'arrivée de Nourani et Chihi.

Le premier possède des qualités techniques indéniables dont une bonne vision de jeu et le second donne le tournis aux défenseurs adverses grâce à ses débordements le long de la ligne de touche. A eux deux, ils ont métamorphosé l'équipe bizertine. On est loin, très loin, de cette formation qui joue, la plupart du temps, repliée et qui procède par des contres très timides, voués généralement à l'échec. Et le staff technique dans tout ça? L'entraîneur Chiheb Ellili qui, d'habitude, joue la prudence excessive en dehors de ses bases, s'est petit à petit émancipé.

Critiqué pour ses choix infructueux, il a opté pour une autre formule de jeu, à savoir avancer d'un cran et aller harceler la défense adverse. Il a d'abord renforcé et surtout stabilisé l'entrejeu en titularisant Ala Dridi en tant que récupérateur à côté de Fonseca derrière Cissoko, devenu une pièce maîtresse dans le dispositif cabiste.

Dans une position plus avancée, Nourani, comme un « éclaireur», distille des passes décisives aux joueurs de couloir que sont Chihi et Momar Diop à cette occasion. Devant, Ahmed Amri, même s'il était un peu juste sur le plan physique, a eu le mérite d'être à l'origine du penalty sifflé en faveur du CAB et donc de la victoire. Cette manière de jouer permet aux Cabistes d'attaquer en nombre et dans la phase de récupération, ils défendent tous ensemble. Toutefois, cette victoire ne signifie pas que tout «baigne», il y a encore des lacunes à corriger...