Congo-Brazzaville: Renaissance du rail

Le réseau ferroviaire est d'une importance cruciale pour l'économie et le développement durable, car il permet de transporter de grandes quantités de marchandises et de voyageurs, tout en réduisant la congestion routière.

Transport de masse sur de longues distances, le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) est aussi crucial pour le tissu économique. Il était, d'ailleurs, considéré comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Bien qu'il soit aujourd'hui confronté aux problèmes d'ordre financier, infrastructurel et de vieillissement du personnel qui entravent son fonctionnement normal et limitent sa capacité à assurer un transport efficace et fiable, sa position reste irremplaçable.

Les travaux de réhabilitation et de modernisation du CFCO par le consortium chinois, Hunan Construction Investment Group, admettons-le, peuvent être considérés comme une renaissance du rail entre Pointe-Noire et Brazzaville qui a longtemps facilité le transport des passagers, mais aussi des biens et services. De même, cette rénovation augure de bonnes perspectives, tant pour la population riveraine que pour les entreprises désireuses d'exploiter les richesses du sous-sol du pays.

Le secteur ferroviaire étant en constante évolution, intégrant des innovations technologiques qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la durabilité des infrastructures, construire de nouvelles lignes en phase avec les nouvelles technologies en la matière devenait plus qu'impérieux pour espérer se connecter à la sous-région par le rail. Autant dire que relancer le projet longtemps caressé de construire une nouvelle ligne de chemin de fer reliant la côte atlantique à l'hémisphère Nord en passant par l'Est et l'Ouest doit s'intégrer dans cette vision de modernisation du CFCO.