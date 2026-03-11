Congo-Brazzaville: Appel à projets - L'OIF souhaite accompagner des projets artistiques

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) apporte un soutien à l'écriture et à la coproduction d'œuvres francophones dans trois filières, notamment le livre et l'édition, le spectacle vivant et le cinéma-audiovisuel.

Cet appel est ouvert aux structures culturelles légalement enregistrées dans l'un des États ou gouvernements membres de la Francophonie. Celles-ci doivent avoir au moins trois ans d'expérience dans le secteur culturel et être directement responsables de la gestion du projet et non agir en tant qu'intermédiaire.

Pour bénéficier de ce soutien, les candidatures doivent être déposées en ligne via les formulaires disponibles sur le site de l'OIF avant le 2 avril. Des pièces doivent être fournies selon le volet choisi. Pour le livre : formulaire, preuve d'enregistrement, catalogue des titres, extraits du manuscrit ou de la traduction, lettre d'intention pour les coéditions, curriculum vitae du porteur du projet.

Quant au volet spectacle vivant : formulaire, preuve d'enregistrement, catalogue des créations, extrait représentatif du spectacle, lettre d'intention ou accord de partenariat et, enfin, pour le film : formulaire, preuve d'enregistrement, rapport d'activité, la présentation du projet est facultative.

Les projets seront évalués et sélectionnés selon les critères précis : pertinence du projet, conception et faisabilité, capacité administrative et financière, objectifs transversaux et durabilité, bonus pour la qualité de la coopération interrégionale. Ceux qui seront choisis pourront bénéficier d'un accompagnement pour passer de la phase d'écriture à celle de production ou de coproduction, avec l'objectif de renforcer leur visibilité et leur diffusion à l'échelle internationale.

Pour toute question relative à cet appel à projets, contacter l'équipe de la direction de la langue française dans la diversité des cultures francophones, culture.dlc@francophonie.org, avec pour objet « Écritures et (co)productions - mentionner la filière concernée».