Congo-Brazzaville: Crise énergétique mondiale - L'Appo pour un renforcement du marché pétrolier africain

Face aux tensions au Moyen-Orient qui perturbent les exportations du Golfe et font bondir les prix du pétrole, l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) estime que les pays du continent disposent d'une opportunité historique. Dans une note d'analyse publiée le 9 mars, son secrétaire général, Farid Ghezali, invite les pays membres à transformer cette crise en levier de leadership énergétique, en accélérant les infrastructures et en consolidant une diplomatie énergétique commune.

Le conflit en cours dans le Golfe bouleverse les équilibres du marché pétrolier. Selon l'Appo, une pression sans précédent est exercée sur l'offre mondiale par le blocage de facto du détroit d'Ormuz, les attaques visant les infrastructures énergétiques régionales et les perturbations de la production dans plusieurs pays du Golfe. Dans ce contexte, le baril de Brent a dépassé la barre des 100 dollars, atteignant 107,40 dollars à la clôture du 8 mars, soit une hausse de près de 16 % en une journée et de 55 % en un mois.

Pour le secrétaire général de l'Appo, Farid Ghezali, cette situation ouvre néanmoins une fenêtre d'opportunité pour les pays africains producteurs de pétrole. Les exportations atlantiques des pays membres restent relativement préservées par rapport aux routes énergétiques du Golfe. L'Afrique dispose ainsi d'une capacité d'exportation estimée à environ 4 millions de barils par jour ainsi que de 50 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, soutenue par des réserves évaluées à près de 715 trillions de pieds cubes de gaz.

D'après Farid Ghezali, la hausse actuelle des prix pourrait générer des excédents exceptionnels pour ses pays membres. Les recettes supplémentaires liées à l'augmentation du prix du brut, estimées à environ 35 %, et du gaz naturel liquefié, autour de 45 %, pourraient atteindre entre 25 et 35 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Certains pays africains pourraient bénéficier plus directement de cette conjoncture. L'Algérie, le Nigeria et l'Angola apparaissent comme les principaux gagnants immédiats, avec un impact positif estimé entre 15 % et 25 % sur leurs équilibres budgétaires.

Face à cette situation, l'Appo invite les États africains à transformer cette phase de tension mondiale en moteur de transformation énergétique continentale. Parmi les priorités identifiées figure l'accélération des infrastructures stratégiques.

L'organisation recommande notamment de renforcer les projets de gazoducs panafricains, en particulier le TGSP gazoduc reliant trois pays membres de l'Appo, à savoir l'Algérie, le Niger et le Nigeria, dont la mise en œuvre pourrait intervenir à l'horizon du premier trimestre 2028. Le développement de hubs régionaux de gaz naturel liquéfié constitue également un axe majeur afin d'accroître la capacité d'exportation du continent.

Construire une diplomatie énergétique africaine

Au-delà des infrastructures, l'Appo insiste sur la nécessité de consolider une diplomatie énergétique unifiée. L'organisation souhaite renforcer son rôle de plateforme de coordination pour les producteurs africains afin de peser davantage dans les négociations internationales. Elle plaide notamment pour la création d'un « siège africain » au sein de l'Agence internationale de l'énergie, afin que les intérêts énergétiques du continent soient mieux représentés dans la gouvernance mondiale du secteur.

Dans cette dynamique, Farid Ghezali entend oeuvrer pour la montée en puissance de la Banque africaine de l'énergie, dont l'objectif est de mobiliser jusqu'à un milliard de dollars d'ici à fin 2026 pour financer les projets énergétiques du continent. Il recommande, par ailleurs, aux pays africains de rééquilibrer progressivement leurs débouchés commerciaux. L'objectif serait de porter environ 60 % des exportations vers l'Europe, 25 % vers l'Asie et 15 % vers les marchés intra-africains.

La crise actuelle pourrait également renforcer les partenariats énergétiques entre l'Afrique et l'Europe, notamment à travers des contrats de long terme impliquant des acteurs majeurs du continent. Parallèlement, le Nigeria pourrait accroître ses ventes spot vers l'Inde et la Chine, avec une progression attendue des volumes pouvant atteindre 45 %.