Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - La gent féminine sollicite une participation active dans le nouveau quinquennat

La ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Économie informelle, Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, a patronné, le 8 mars au boulevard Alfred-Raoul de Brazzaville, la 116e Journée internationale des droits des femmes sur le thème « Droit, justice et action pour toutes les femmes et filles ».

L'événement a été célébré au plan national dans un contexte électoral. Les femmes venues de divers horizons professionnels ont divulgué, à travers cette journée, un mémorandum destiné au futur président de la République dénommé « Ensemble pour un pacte social entre les femmes du Congo et leur futur président ».

Présentée par la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, ce pacte social sollicite auprès du futur chef de l'État des actions fondées sur la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée, l'action concrète et mesurable, ainsi que la redevabilité mutuelle. « Nous avons profité, lorsque nous avons fait des tournées départementales, de recevoir des doléances des femmes.

Nous les avons écoutées et pris note pour en faire une proposition commune et former un pacte », a déclaré la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Économie informelle, Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo-Yalo.

Selon elle, le contexte actuel ne permettrait pas d'être dans le changement mais dans la continuité avec le président sortant, le candidat Denis Sassou N'Guesso. « Nous avons vu comment les conditions des femmes ont changé dans ce pays et personne ne peut dire le contraire. Nous voyons comment la femme est maintenant respectée, comment est-ce qu'il y a maintenant des femmes dans les postes de prise de responsabilité et c'est ce qui fait que nous lui proposons ce pacte », a t-elle indiqué, prenant l'exemple sur la disparité en faveur des femmes au sein de la fonction publique.

Plusieurs autres femmes d'obédiences confondues n'ont pas manqué d'apporter leurs voix à cette cérémonie. A l'instar de la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse, Lydie Alice Christelvie Dumond, qui a réaffirmé son adhésion au nouveau pacte.

Elle a déclaré qu'il devrait inexorablement réduire la volonté de transformer davantage leurs aspirations légitimes en droits effectifs et durables. La deuxième secrétaire du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Joëlle Pwati, a plaidé de son côté pour l'égalité des chances. Elle a rappelé que leur contribution était indispensable à la construction d'un Congo plus juste, solidaire et inclusif.