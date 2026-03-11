Après les consultations territoriales initiées par Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle dans les différents départements du pays avec les femmes des mutuelles, associations, organisations non gouvernementales, entrepreneurs, politiques et jeunes filles mères, un pacte social entre les femmes et le futur président de la République a été rédigé.

Sa présentation a été faite le 9 mars à Pointe-Noire à l'occasion de la célébration en différé de la journée internationale des droits des femmes en présence de la ministre de la Promotion de la femme, des autorités locales et invités.

Se félicitant de la tenue de l'activité à Pointe-Noire un jour après Brazzaville, Evelyne Tchichelle Moe Poaty, maire de la ville, a dit: « Votre visite ici au lendemain de la remise du projet du Pacte social entre les femmes du Congo et leur futur président est un privilège. Privilège qui fait que nous avons la possibilité de découvrir son contenu et nous l'attendons vivement ».

Le Pacte social issu des concertations entre l'autorité gouvernementale et les femmes de divers secteurs d'activités met l'accent sur l'engagement et l'implication des femmes pour la construction collective d'un avenir meilleur pour les femmes congolaises. Ainsi, elles sollicitent auprès du futur président de la République ce pacte social fondé sur la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée, l'action concrète et mesurable, la redevabilité mutuelle.

Les femmes de la nation recommandent l'intégration dans le programme du prochain quinquennat des axes suivants : garantir une gouvernance inclusive, assurer l'application stricte du quota légal de 30 % de la représentativité des femmes, mettre en place des mécanismes comprenant des contrôles et des sanctions, promouvoir l'accès facile des femmes aux fonctions stratégiques de l'Etat dans les sphères de prise de décisions, notamment au poste de ministre régalien, ministre des Affaires étrangères, ministre d'Etat, renforcer la justice sanitaire et la dignité, construire un centre de prise en charge holistique des femmes victimes des violences, faire adopter dans la loi Mouebara des dispositions spécifiques prévoyant et réprimant la maltraitance en milieu hospitalier, promouvoir l'inclusion des femmes et des filles, créer et étendre les établissements spécialisés et les filières professionnelles adaptées, accélérer l'autonomisation économique des femmes, réduire les inégalités territoriales...

Satisfaite du travail abattu par les femmes qui a abouti à la création du Pacte social, la ministre de la Promotion de la femme a conclu: « Ce jour est un grand jour pour les femmes puisque nous leur avons présenté le pacte social entre les femmes et le candidat président Denis Sassou N'Guesso, parce qu'on sait que c'est lui qui a élevé la femme dans le pays, c'est lui le président qui a valorisé la femme, qui a rendu les droits des femmes possibles.

Nous voyons comment les femmes sont en train d'occuper les postes de prise de décisions, comment elles sont en train d'émerger et d'occuper les postes en fonction de leur mérite. Il était important de venir traduire ce pacte social devant les femmes de Pointe-Noire qui ont participé activement à sa création lors des consultations. Le pacte a été déposé entre les mains du candidat Denis Sassou N'Guesso et lors de son dernier meeting électoral, il va se prononcer en faveur dudit pacte ».