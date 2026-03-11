Congo-Brazzaville: Santé maternelle - Genesis-Santé sensibilise les femmes à la prévention du cancer du sein

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le groupe Genesis-Santé a organisé le lendemain à Brazzaville une séance de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein à l'endroit des femmes. La rencontre a été animée par le Pr Alexis Fortuné Bolenga Liboko, oncologue médical au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville et enseignant à l'Université Marien-Ngouabi.

Initiée en collaboration avec la Société congolaise de radiologie et d'imagerie médicale (Socorim) dirigée par le Pr Régis Franck Moyikoua, la séance avait pour objectif non seulement de sensibiliser les femmes de la direction générale des comptes publics et du patrimoine au cancer du sein en abordant les moyens de prévention, les facteurs de risque et l'importance du dépistage précoce, mais aussi de les informer sur les signes d'alerte, de les encourager à se faire dépister tôt, de lever les tabous autour de la maladie et de promouvoir une culture de santé proactive.

À travers cet événement, les organisateurs ont voulu responsabiliser chaque femme quant à sa santé, renforcer les connaissances en matière de prévention et mettre en valeur l'engagement des professionnels de santé engagés dans la lutte contre cette pathologie qui demeure un enjeu majeur de santé publique. Lors de sa communication, le Pr Alexis Bolenga a présenté les différents aspects de la maladie, notamment les facteurs de risque, les signes d'alerte et les mesures de prévention. Il a particulièrement insisté sur l'importance du dépistage précoce qui augmente considérablement les chances de prise en charge et de guérison.

« Le cancer du sein peut être guéri dans de nombreux cas lorsqu'il est détecté tôt. C'est pourquoi il est essentiel que les femmes apprennent à connaître leur corps, pratiquent régulièrement l'autopalpation et consultent un professionnel de santé au moindre signe suspect », a expliqué le Pr Bolenga. Il a également rappelé que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de la maladie, tels que les antécédents familiaux, l'âge, certains déséquilibres hormonaux ou le mode de vie. D'où la nécessité, selon lui, d'encourager la prévention et les consultations régulières dans les structures sanitaires.

Ouvrant les échanges, Sephora Bernadette Pangoud, ingénieur en imagerie médicale et directrice technique et commerciale à Genesis-Santé, a rappelé que le dépistage constitue la clé pour détecter la maladie à un stade où les traitements sont les plus efficaces. « Nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire une grande différence ensemble en informant, en sensibilisant et en encourageant toutes les femmes à prendre leur santé en main », a-t-elle lancé.

La séance a ensuite donné lieu à des échanges nourris entre l'expert et les participantes. Très attentives, les femmes présentes se sont montrées particulièrement interactives, posant de nombreuses questions sur les symptômes, les méthodes de dépistage ou encore la prise en charge des patientes. Plusieurs participantes ont salué l'initiative du groupe Genesis Santé, estimant que ce type d'activité contribue à renforcer les connaissances des femmes et à briser les tabous autour du cancer du sein.

Au terme de la séance, Sephora Bernadette Pangoud a tenu à remercier tous les acteurs mobilisés pour cette sensibilisation. « Nous tenons à remercier chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur engagement. Grâce à vous, nous avons pu approfondir des sujets essentiels liés au dépistage du cancer du sein et souligner l'importance d'un accompagnement digne et accessible pour toutes les femmes », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, au Congo le cancer du sein figure parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes. Les spécialistes de la santé soulignent régulièrement que de nombreux cas sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui complique la prise en charge des patientes. Cette situation est souvent liée au manque d'information, à la peur du diagnostic ou encore à l'insuffisance du dépistage précoce.

C'est pourquoi les campagnes de sensibilisation comme celle organisée par Genesis-Santé, en collaboration avec Socorim, sont essentielles pour encourager les femmes à se faire dépister et à adopter des comportements favorables à leur santé. À travers cette initiative, les organisateurs entendent ainsi renforcer la prévention et la lutte contre le cancer du sein, en invitant les femmes à être davantage actrices de leur propre santé.