Afrique: Mercredi 11 mars 2026 - Journée internationale des startups

Cette journée est apparue en 2017 et a une origine africaine. Plus précisément de la Côte d'Ivoire.

Son but est d'encourager les décideurs socio-économiques d'Afrique mais aussi du monde entier à célébrer les start-ups et leurs écosystèmes.

Des femmes et des hommes, créateurs et créatrices d'entreprises, expertes et experts, investisseurs, décideurs politiques... ont décidé de se battre pour permettre à l'innovation et à la créativité de contribuer à améliorer positivement le monde à travers la création et le développement de startups.

Contrairement à certaines journées internationales reconnues officiellement par l'Organisation des Nations unies, la Journée internationale des startups n'est pas une journée onusienne.

Elle est issue d'initiatives provenant de l'écosystème entrepreneurial et technologique : incubateurs, accélérateurs, communautés d'entrepreneurs, investisseurs et organisations dédiées à l'innovation.

Son objectif est de valoriser l'esprit entrepreneurial, encourager la création d'entreprises innovantes et sensibiliser le grand public aux enjeux de l'innovation.

La date du 11 mars s'est progressivement imposée dans plusieurs pays à travers des initiatives locales et des campagnes en ligne. L'événement est aujourd'hui relayé dans de nombreux écosystèmes technologiques, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, où les startups jouent un rôle majeur dans les secteurs du numérique, de la santé, de l'énergie ou encore de la finance.

Cette journée s'inscrit dans un ensemble plus large d'initiatives internationales liées à l'innovation et à l'entrepreneuriat, comme la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en novembre ou différentes journées consacrées à l'innovation technologique.

Ensemble, ces événements contribuent à promouvoir la créativité, la prise de risque et le développement de nouvelles solutions pour relever les défis du monde contemporain.