Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat du Hadj lance un appel urgent à trois candidats introuvables

À l'approche des préparatifs du pèlerinage à La Mecque, le Commissariat du Hadj en Côte d'Ivoire a lancé un appel pressant à l'endroit de trois candidats inscrits pour le Hadj 2026. Dans un communiqué officiel publié le 10 mars 2026 à Abidjan, l'institution invite ces pèlerins à se présenter en toute urgence à son siège situé à Cocody II Plateaux.

Les personnes concernées sont Metia Dosso, Ouattara Gaoussou et Tienne Manemata, identifiés respectivement par les passeports 24AV12722, 22AI55967 et 25AA52520. Selon le communiqué, leur présence est indispensable pour la reprise de leurs empreintes biométriques, une étape administrative obligatoire pour finaliser leur dossier de voyage vers les lieux saints de l'islam.

Le Commissariat du Hadj précise que cette convocation urgente intervient après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre les intéressés. En effet, malgré les contacts fournis lors de leur inscription et de leur identification en ligne, les services chargés de l'organisation du pèlerinage n'ont pas réussi à entrer en communication avec eux.

Or, la procédure biométrique constitue une exigence incontournable dans le processus de validation des dossiers des futurs pèlerins. Elle permet notamment de sécuriser l'identification des candidats et d'assurer la conformité des documents de voyage avec les exigences des autorités saoudiennes.

Face à l'urgence de la situation, les responsables du pèlerinage exhortent les trois candidats concernés à se rendre sans délai au siège de l'institution afin de régulariser leur situation. Le bon déroulement des opérations préparatoires au Hadj dépend en grande partie du respect des différentes étapes administratives par l'ensemble des pèlerins.

Le Commissaire du Hadj, Imam Bachir Ouattara, appelle les intéressés à faire preuve de diligence et de réactivité. Il les remercie par avance pour leur collaboration, soulignant que cette démarche vise à garantir la bonne organisation du voyage et la participation effective des candidats ivoiriens au pèlerinage 2026.