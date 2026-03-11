Afrique du Nord: Lutte antiterroriste dans le Nord - Experts et forces de sécurité en réflexion à Korhogo

La ville de Korhogo a abrité, le mardi 10 mars 2026, un atelier de réflexion consacré à la lutte contre le terrorisme et à la coopération civilo-militaire. Organisée à l'hôtel Iris Mont Korhogo par le Programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique de l'Ouest (SIPODI), avec l'appui de la Konrad Adenauer Stiftung, cette rencontre a réuni autorités administratives, forces de défense et de sécurité, experts et représentants de la société civile autour des défis sécuritaires dans le Nord de la Côte d'Ivoire.

Placée sous le thème « Lutte antiterrorisme : Coopération civilo-militaire », la rencontre a été marquée par plusieurs communications et échanges. La première session, animée par le spécialiste des questions sécuritaires Dr Eddie Guipié, a porté sur « Menaces terroristes et défis sécuritaires dans le Nord de la Côte d'Ivoire », mettant en lumière l'évolution des risques dans un contexte régional marqué par l'expansion de groupes extrémistes violents dans certaines zones du Sahel.

La deuxième communication, intitulée « Fondements et enjeux de la collaboration civilo-militaire », a été présentée par le lieutenant-colonel Sadia Yereman Alain, chef des actions civilo-militaires de la Zone opérationnelle Nord (ZON), avec l'appui du général de brigade Ouattara Zoumana, commandant de la ZON. Ce dernier a salué les nombreux appuis accordés aux forces de défense et de sécurité par le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il s'est également félicité du renforcement de la collaboration entre les forces déployées sur le terrain et les populations locales, à travers divers projets à impact rapide et initiatives communes.

Plateforme de réflexion stratégique dédiée aux questions de défense et de sécurité, le SIPODI vise à favoriser le dialogue entre institutions, forces de sécurité, experts et acteurs de la société civile. À Korhogo, l'atelier s'est tenu en présence du secrétaire général de la préfecture de région, Serge Sylvain Nadjé, représentant le préfet par intérim du département.

Dans son intervention, le chargé de programme du SIPODI, Adelis Yapi, a souligné l'importance d'une approche globale et multidimensionnelle de la sécurité, combinant réponses sécuritaires, résilience communautaire et implication des acteurs locaux. Selon lui, la coopération civilo-militaire constitue un levier essentiel pour renforcer les stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Au nom du préfet par intérim du département de Korhogo, Serge Sylvain Nadjé a, pour sa part, exhorté les forces de défense, les autorités administratives, les leaders communautaires et la société civile à renforcer la professionnalisation et la compréhension de la politique nationale de sécurité. « La lutte contre le terrorisme exige non seulement des forces armées compétentes et bien formées, mais également des acteurs civils informés, responsables et pleinement associés à l'effort national », a-t-il insisté.