Cote d'Ivoire: 8e Édition du Cirque d'Abidjan - Une Rencontre Artistique et Professionnelle d'Envergure

La huitième édition du Cirque d'Abidjan qui se tient du 11 au 14 mars, ouvre officiellement ses portes dans la soirée de ce mercredi 11 mars 2026, à l'Institut Français au Plateau.

Près d'une cinquantaine d'artistes originaires d'Afrique, de France, du Canada et de Côte d'Ivoire se produiront à travers une variété de disciplines. Notamment, acrobaties, jonglerie, magie, clowning et autres performances circassiennes. A informé Valérie Bony, chargée de communication du Rica, rencontré dans l'après-midi du 10 mars, au centre culturel Français sis au Plateau.

Cette diversité témoigne de l'ampleur croissante de l'événement devenu un rendez-vous majeur pour les passionnés du cirque.

Selon Valérie Bony, chargée de communication du Rica, le festival ne se limite pas aux représentations publiques.

Il propose également des temps d'échanges, de réflexion et de formation destinés aux acteurs du cirque et du spectacle vivant.

Des tables rondes réuniront artistes, producteurs, diffuseurs, institutions et partenaires pour aborder les enjeux essentiels du secteur, notamment : la structuration des carrières artistiques, la formalisation et la professionnalisation des structures, la diffusion des oeuvres, la mobilité artistique, et le développement des publics.

Ces rencontres à en croire la chargée de communication, visent à encourager un dialogue constructif sur le devenir du cirque africain.

Des thématiques stratégiques pour renforcer les compétences

Pour ce qui concerne les axes de réflexion, plusieurs thématiques phares sont proposées selon Valérie Bony. L'on note : « Comment vendre son spectacle à l'international ? », un panel destiné à aider les artistes à accéder aux circuits mondiaux et « Quel avantage de sortir de l'informel ? », une table ronde en partenariat avec le Cepici, consacrée à la transition vers une gestion professionnelle et structurée.

Ces sessions constituent un cadre privilégié de partage d'expérience et d'élargissement des horizons artistiques et administratifs.

Le rôle du Rica dans la dynamique circassienne régionale

Valérie Bony a rappelé que l'un des objectifs fondamentaux du Rica est d'attirer des troupes venues d'Afrique de l'Ouest, du continent africain et de la scène internationale afin de les présenter au public et de favoriser les échanges.

Elle a en outre souligné que le Rica est aujourd'hui le plus grand festival de cirque d'Afrique de l'Ouest, un statut qui permet chaque année de créer de nouvelles connexions artistiques.

« Depuis huit éditions, le festival a permis à des artistes de nationalités diverses de se rencontrer, collaborer et créer ensemble.

Ces interactions enrichissent à la fois les compétences techniques et l'expérience des participants », a-t-elle précisé.

Construire une communauté circassienne unie

Selon Valérie Bony, au fil des éditions, des liens solides se sont tissés entre les différentes compagnies invitées.

Le Rica, dit-elle, ambitionne ainsi de rassembler des artistes parfois dispersés afin de constituer une véritable communauté circassienne africaine, fondée sur la coopération, l'émulation et la créativité collective.

Ce principe fait partie intégrante de la vision du festival. C'est-à-dire, favoriser la naissance de projets communs et renforcer la cohésion entre les acteurs du cirque.

Des troupes invitées pour l'édition

Pour cette édition placée sous le signe de l'unité, plusieurs compagnies prestigieuses sont attendues, parmi lesquelles : les Magiciens de B.K.0 venus du Mali, la Compagnie Hypnotean de la France, la Compagnie Bondek du Sénégal, et la Compagnie N'Soleh de Côte d'Ivoire.

Leur présence promet une programmation riche, variée et porteuse de rencontres artistiques enrichissantes.