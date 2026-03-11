Sénégal: Biennale de Venise - Le pays présent via un pavillon inspiré par le projet 'Wurus' de Caroline Guèye

Dakar — Le Sénégal va animer un pavillon lors de la 61e édition de l'Exposition internationale d'art de la Biennale de Venise, prévue du 9 mai au 22 novembre prochains, en Italie, à travers le projet artistique dénommé "Wurus" (L'or, en wolof), porté par la plasticienne sénégalaise Caroline Guèye, a annoncé l'intéressée à l'APS.

"Ce pavillon de la République du Sénégal se fera sous l'égide du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme", a-t-elle indiqué dans un document de présentation transmis à l'APS, précisant que ce sera la deuxième année consécutive que le Sénégal se dote d'un pavillon à la biennale de Venise, après l'édition de 2024. L'œuvre "Wurus" sera installée au Palazzo Navagero, à Venise, a précisé l'artiste qui travaille avec le commissaire Massamba Mbaye, par ailleurs critique d'art et journaliste.

Selon M. Mbaye, à travers le projet "Wurus", sous-titré "Ce que la terre nous apporte", il s'agit de partir des propriétés scientifiques de l'or pour explorer les enjeux de pouvoir et d'avoir qui minent l'Afrique et structurent le monde. "Ce métal jaune est au centre de nos réflexions esthétiques car peu de matériaux ont autant façonné la destinée de l'humanité, même si son exploitation se fait souvent au détriment de l'environnement et des droits humains", a dit le commissaire et critique d'art.

"L'or nous interpelle comme la symbolique achevée de l'avoir et donc du pouvoir, mais également comme une extension de tout ce qui vaut de l'or : le pétrole, le silicium, le cobalt, le lithium, les terres rares... Les raisons cachées des impérialismes. Le bonheur et la dépression du monde", ajoute Massamba Mbaye. Caroline Guèye est née et a grandi au Sénégal, avant d'entamer des études supérieures en France, aux États-Unis et en Chine.

Elle peut se prévaloir d'un parcours transdisciplinaire, de la physique fondamentale à l'art, à la croisée de la recherche scientifique et de la création artistique. Sa pratique artistique est fondée sur l'expérimentation et la réflexion conceptuelle. La plasticienne sénégalaise a participé à l'exposition internationale de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, que l'ancien palais de Justice avait abrité en 2022.