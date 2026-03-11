Sénégal: La direction de l'Emploi planche sur le document de la politique nationale de l'emploi

Saly — La direction de l'Emploi mise sur un renforcement de la cohérence d'ensemble du document de la politique nationale de l'emploi pour renforcer la gouvernance du marché du travail et arriver à une meilleure coordination des interventions publiques.

Dans cette perspective, des agents de la direction de l'Emploi et d'autres institutions prennent part à une rencontre de trois jours, ouvert lundi à Sal-Portudal, en vue de consolider les orientations stratégiques et renforcer la cohérence d'ensemble du document de la politique nationale de l'Emploi.

L'élaboration du document de la Politique nationale de l'emploi du Sénégal va permettre de renforcer la gouvernance du marché du travail et d'assurer une meilleure coordination des interventions publiques, afin d'accroître leur efficacité et leur impact, a indiqué Cheikh Fatma Diop, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Ce document "vise notamment à approfondir les analyses, à consolider les orientations stratégiques et à renforcer la cohérence d'ensemble du document de la Politique nationale de l'emploi", a précisé M. Diop.

Présidant cet atelier, il a indiqué qu"'il s'agit d'abord de renforcer la création d'emplois dans les secteurs porteurs de croissance et à fort potentiel de transformation économique". "Ensuite, [il est question] d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes", a-t-il ajouté.

Au nombre des objectifs recherchés par la Politique nationale de l'emploi du Sénégal, figurent aussi la promotion de l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé, notamment des micros, petites et moyennes entreprises, a-t-il poursuivi. "La Politique nationale de l'emploi devra ainsi constituer un instrument majeur pour concrétiser cette ambition et contribuer à offrir à chaque Sénégalais la possibilité d'accéder à un travail productif, digne et porteur d'espoir", a-t-il dit.