Sénégal: Le WARC abrite une projection du film 'A gathering of old men', en hommage à Jesse Jackson

Le film intitulé "A Gathering of Old Men" ou "Colère en Louisiane", en version française, a été projeté au Centre de recherche ouest africain (WARC, en anglais), mardi, en hommage au Révérend Jesse Jackson, icône des droits civiques aux États-Unis, décédé le 17 février dernier à l'âge de 84 ans.

Le film d'environ 2 heures, réalisé en 1987, est une adaptation du roman de l'écrivain américain Ernest J Gaines (1933-2019). Il raconte un drame qui s'est déroulé dans le Sud des États-Unis, où des fermiers noirs âgés se sont mis ensemble pour protéger l'un des leurs accusé du meurtre d'un homme blanc, défiant ainsi le racisme et la justice locale.

"[...] il y a eu le décès de Jesse Jackson. Et on s'est dit : célébrons quand même Jesse Jackson et montrons ce film-là pour célébrer cet homme [...]", a déclaré le directeur du WARC, professeur Ousmane Sène, au terme de cette projection, non sans rappeler que le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs aux Etats-Unis. Dans un entretien avec l'APS, il a souligné qu'il était question, à travers cette projection, de rendre non seulement hommage à Jesse Jackson, mais de montrer également aux étudiants, comment des personnes âgées (personnages du film) ont pu retrouver leur "humanité à partir d'un drame".

La mort de "Beau", l'un des personnages assassiné par un Noir, reste selon lui une occasion pour ces "hommes longtemps asservis, de pouvoir s'affirmer et de se libérer". Selon lui, "cet incident-là qui est un drame va être l'opportunité pour ces vieux qui ont passé toute leur vie à se cacher, à se coucher, à ramper, d'affirmer leur dimension d'hommes, de regagner leur dignité et leur fierté en tant qu'homme". Il était également question de débattre sur la vie de Jesse Jackson qui a milité pour les droits civiques aux côtés du révérend Martin Luther King Junior (1929-1968), dans les années 1960.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce mouvement des droits civiques, a-t-il poursuivi, a permis d'arriver à un certain nombre d'acquis dans la vie des Afro-américains. "On ne peut pas écrire l'histoire des Afro-américains en oubliant Jesse Jackson et Martin Luther King. Voici des gens qui méritent d'être célébrés et nous sommes heureux d'avoir fait cette petite contribution", a déclaré Ousmane Sène.

Jesse Louis Jackson Sr. (1941-2026) était un militant américain des droits civiques, un homme politique et un pasteur baptiste. Protégé de Martin Luther King Jr. et de James Luther Bevel (1936-2008) pendant la période du mouvement des droits civiques, il devint l'une des figures les plus importantes de ce mouvement à la fin du 20e et au début du 21e siècle.