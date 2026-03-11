Afrique: CAN basket-ball fauteuil roulant - Les Lions à Luanda à partir du 23 mars (CNPS)

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale sénégalaise de basket-ball en fauteuil roulant prendra part à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 de la discipline, prévue du 23 mars au 5 avril à Luanda, en Angola, annonce le Comité national paralympique sénégalais (CNPS).

Cette compétition majeure du calendrier paralympique africain servira également de tournoi qualificatif pour les Championnats du monde de basket-ball en fauteuil roulant, programmés à Ottawa, au Canada, précise la même source. Dans le cadre de leur préparation, les Lions paralympiques entameront, jeudi, un regroupement au Centre national d'excellence de préparation sportive (CNEPS) de Thiès. Le sélectionneur national a présélectionné quinze joueurs pour ce stage de préparation, à l'issue duquel douze athlètes seront retenus pour défendre les couleurs du Sénégal lors de cette compétition continentale.

La délégation sénégalaise quittera Dakar le 22 mars 2026 pour rallier Luanda, avec l'ambition de porter haut les couleurs nationales et de confirmer la progression du sport paralympique sénégalais sur la scène africaine. Logé dans la poule A, le Sénégal affrontera successivement le Kenya et l'Angola le 28 mars, avant de croiser la République démocratique du Congo et l'Algérie le 29 mars.

La liste des joueurs présélectionnés :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ibrahima Faye (Blanquefort (France), Mor Ndiaye (Dakar Plateau), Badara Samba (Feurs, France), Abdoulaye Mbaye (Thiès), Papis Saer Mbaye (Besançon, France), Sawrou Dieng (Pikine), Saliou Diène (Porto Torress, Italie), Aliou Drame (Lyon, France), Dieudonné Dagoia (Talibou Dabo), Samba Ndao (Strasbourg, France), Mamadou Ba (Mbour), El Hadji Seregnon Diouf (Italie), Abou Siby (Pikine), Issa Dia (Dakar Plateau), Youssoupha Diouf (Elan Châlons, France). Entraîneur : Pascal Montet

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.