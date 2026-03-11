Sénégal: Ville de Dakar - Le maire Abbas Fall réceptionne 25 corbillards

Dakar — La maire de Dakar, Abbas Fall, a réceptionné 25 corbillards dont 19 sont destinés aux différentes communes d'arrondissement, en vue de renforcer les services funéraires de la capitale sénégalaise.

Selon l'édile de la capitale sénégalaise, "chaque commune de la ville de Dakar va en recevoir un. L'Église aussi va en bénéficier, et le reste sera mis à la disposition des services techniques de la Ville pour répondre aux besoins des populations". S'exprimant lots de la cérémonie de réception desdits corbillards, mardi, il a fait observer qu'il ne se passe pas une seule journée sans que la mairie ne soit sollicitée par les populations pour le transport des corps.

L'acquisition de ces véhicules s'inscrit dans un programme triennal d'équipement visant à moderniser les services municipaux et à renforcer les moyens logistiques de la Ville. "Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accompagner les communes en leur offrant ces corbillards qui ont une valeur de 800 et quelques millions. Je crois que c'est un investissement extrêmement utile et je demande à l'ensemble des maires, aux techniciens de la ville de Dakar, de bien prendre soin de ces corbillards", a ajouté Abass Fall.

Il a profité de l'occasion pour annoncer le lancement prochain d'un programme d'acquisition d'ambulances médicalisées, destinées à appuyer les structures sanitaires et à faciliter le transport des malades dans de meilleures conditions. Au-delà de ces projets, il a réaffirmé sa volonté de rapprocher l'administration municipale des populations, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Abbas Fall a invité les Dakarois à accompagner la transformation de la capitale.