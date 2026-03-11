Sénégal: Des entrepreneurs saluent l'impact de l'accompagnement de l'ADEPME sur leurs activités

Des entrepreneurs sénégalais saluent l'accompagnement de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), estimant que l'appui technique et stratégique de cette structure publique a contribué à renforcer la compétitivité et la structuration de leurs entreprises.

Ces dirigeants ont partagé leurs expériences, mardi à Dakar, lors du lancement du plan de transformation de l'agence baptisé "IMPACT PME", une initiative visant à renforcer les mécanismes d'appui aux Petites et moyennes entreprises (PME) et à dynamiser l'écosystème entrepreneurial national. Babacar Birane, entrepreneur dans le secteur des technologies, a indiqué que l'accompagnement dont il bénéficie de la part de l'ADEPME a facilité la transformation de son modèle d'affaires à travers l'intégration de solutions technologiques innovantes, plateformes numériques et outils d'intelligence artificielle destinés à soutenir l'entrepreneuriat.

Selon lui, ces innovations permettent d'identifier plus facilement des opportunités économiques et industrielles et de renforcer l'écosystème des startups sénégalaises. Kassim El Sahili, un industriel, a souligné le rôle joué par l'ADEPME dans la mise en place d'une démarche qualité conforme aux standards internationaux. "L'ADEPME nous a accompagnés dans une mission cruciale liée à l'assistance technique et à l'amélioration de la qualité de nos processus", a-t-il déclaré, estimant que cet appui a renforcé la compétitivité de son entreprise sur le marché.

Randa Filfili, directrice générale de Zena Exotics Fruits, a expliqué que l'agence avait soutenu son entreprise dans la mise en place de systèmes de gestion conformes aux standards internationaux. "Grâce à cet accompagnement, nous avons pu mettre en place un dispositif de conformité qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur notre coeur de métier : produire et vendre des produits de qualité", a-t-elle indiqué.

Elle a précisé que cette mise à niveau avait permis à Zena Exotics Fruits de figurer parmi les premières industries agroalimentaires certifiées au Sénégal et d'exporter certains produits vers des marchés internationaux, notamment aux États-Unis. Mme Filfili a encouragé les entrepreneurs sénégalais à se rapprocher des structures d'accompagnement comme l'ADEPME, afin de renforcer la compétitivité de leurs entreprises et de mieux répondre aux exigences des marchés internationaux.

Yacine Dia, présidente de Fenta, une association de femmes entrepreneures, a présenté en détail son expérience, soulignant que l'action de l'ADEPME "dépasse le simple accompagnement financier". "Elle commence par la promotion et la structuration de communautés de femmes afin de renforcer leur autonomie et leur pouvoir économique. Grâce à des missions de prospection à l'international et à l'usage du digital, nous avons pu améliorer notre visibilité et notre accès aux marchés tout en consolidant notre structuration interne", a-t-elle relevé.

Samba Mbaye, directeur général de Touba Distribution, a insisté sur l'importance de mettre en place des séances opérationnelles structurées pour tous les participants, afin de partager expériences et bonnes pratiques et renforcer l'apprentissage collectif. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a aussi raconté à cette occasion son parcours entrepreneurial et le rôle déterminant que l'ADEPME y a joué.

"En 2004, j'ai investi 250 millions de francs CFA dans une usine d'huile à Kaolack, mais j'ai perdu cette somme. En 2019, j'ai décidé de revenir avec un business plan solide et l'accompagnement de l'ADEPME. Nous sommes passés d'une petite PME à une entreprise qui emploie 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs CFA", a-t-il dit. Il a encouragé les jeunes entrepreneurs à ne pas craindre l'échec.

"Si je n'avais pas échoué, je ne serais pas devenu entrepreneur. Soyez patients, endurants, et sachez que notre gouvernement sera à vos côtés", leur a-t-il lancé, en rappelant les nombreuses opportunités dans le secteur agricole et de l'élevage.