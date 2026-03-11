Sénégal: Tivaouane - Deux coffrets d'une association 'AVEC' contenant 5 millions FCFA volés au quartier Goumoune

Tivaouane — Des individus non encore identifiés se sont introduits, mardi, au domicile de la trésorière d'une Association villageoise d'épargne et de crédit (AVEC), au quartier Goumoune, dérobant deux coffrets contenant les fonds de cotisation d'un montant global de cinq millions de FCFA, a appris l'APS de sources sécuritaires.

La trésorière, un agent de sécurité de proximité (ASP) âgée de 45 ans, en service dans la cité religieuse de Tivaouane, s'est présentée au commissariat urbain de Tivaouane aux environs de 13 h 35, pour déclarer le vol des deux coffrets entreposés sous les escaliers de son logement. Selon les mêmes sources, elle a indiqué avoir été informée par un membre de l'association de la découverte des deux coffrets vides au cimetière du quartier Goumoune. Le préjudice financier est estimé à cinq millions de francs CFA. Une enquête a été ouverte par le commissariat urbain de Tivaouane, afin d'élucider les circonstances de ce vol.