Afrique: La CSW70 adopte de nouvelles conclusions en faveur des femmes

La 70ᵉ session de la Commission de la condition de la femme (CSW70) s’est ouverte le 9 mars à New York et se tiendra jusqu’au 19 mars. Cet événement d’envergure organisé par les Nations Unies vise à faire progresser les politiques publiques, le financement et les mécanismes de redevabilité en faveur de l’égalité des sexes à l’échelle mondiale.

Les gouvernements réunis à cette occasion ont adopté par large consensus un ensemble de conclusions concertées visant à renforcer l’accès à la justice pour toutes les femmes et les filles et à promouvoir l’égalité entre les sexes dans le monde, selon un communiqué officiel de UN Women.

Selon ce communiqué, à travers ce résultat négocié, les dirigeants mondiaux ont réaffirmé que l’accès à la justice constitue un levier de transformation pour les femmes et les filles. Celui-ci favorise l’égalité et la non-discrimination, protège contre la violence et les abus et contribue à renforcer la confiance dans les institutions. Les conclusions adoptées proposent également une feuille de route pour promouvoir une gouvernance plus inclusive, soutenir la paix et la cohésion sociale, et prévenir de futures violations des droits.

Le texte appelle notamment les gouvernements à examiner et à réviser les lois discriminatoires, en particulier celles relatives au mariage des enfants, au droit de la famille et aux droits de propriété. Il recommande également le renforcement des mesures visant à prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux filles (tant en ligne que hors ligne) tout en garantissant la responsabilité des auteurs et un accès rapide à la justice ainsi qu’aux services de soutien pour les survivantes.

À travers ces conclusions concertées, les États membres réaffirment leur engagement à améliorer l’accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. Cela passe notamment par la promotion de systèmes juridiques plus inclusifs et équitables, l’élimination des lois, politiques et pratiques discriminatoires ainsi que la levée des obstacles structurels.

Les engagements portent également sur des réformes juridiques structurelles, l’élargissement de l’accès à l’aide juridictionnelle et à l’autonomisation juridique, le renforcement de la coordination entre les institutions judiciaires, l’utilisation responsable des technologies et de l’innovation numérique, ainsi que l’intensification des efforts pour prévenir les violences fondées sur le genre.

Parmi les principales dispositions figurent la reconnaissance officielle des travailleurs de la justice communautaire et des parajuristes dans les cadres juridiques nationaux, ainsi que de nouveaux engagements concernant la justice numérique et la gouvernance de l’intelligence artificielle afin d’élargir l’accès des femmes à la justice.

Les conclusions appellent également à l’abrogation des lois discriminatoires, au renforcement de la protection des droits des femmes au travail et au développement de mécanismes nationaux pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux filles. Dans les contextes de conflit et de crise, l’accord préconise la mise en place de systèmes judiciaires sensibles au genre et centrés sur les survivantes.

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de UN Women, Sima Bahous, a salué l’adoption de ces conclusions.

« Je félicite les délégations qui ont travaillé sans relâche pour parvenir à ces conclusions concertées. Elles représentent un engagement important pour améliorer l’accès à la justice des femmes et des filles, mettre fin à l’impunité et bâtir des systèmes judiciaires qui fonctionnent pour toutes et tous, sur un pied d’égalité. En s’unissant, les gouvernements démontrent une fois de plus ce que cette Commission peut accomplir et ce que notre système multilatéral peut offrir aux femmes et aux filles », a-t-elle déclaré.

Dans son communiqué, UN Women appelle également les partenaires internationaux à maintenir leur engagement en faveur des droits des femmes, soulignant l’importance d’actions concrètes afin de garantir que toutes les femmes et toutes les filles puissent vivre en sécurité, s’exprimer librement et bénéficier d’une égalité réelle.