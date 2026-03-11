Sénégal: Le 3FPT veut adapter davantage ses offres aux besoins des entreprises

Dakar — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) vient de lancer un nouvel outil dénommé "Catalogue", destiné à rapprocher les opérateurs de formation des demandeurs, aux fins de garantir une adéquation entre les compétences et les besoins des organisations professionnelles.

"Ce catalogue est le symbole d'une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle, fondée sur la transparence, l'efficacité et la digitalisation, grâce à la plateforme Smart 3FPT", a expliqué le directeur général du 3FPT, Babo Amadou Bâ.

Il présidait l'atelier de lancement du catalogue de formation, mardi à Dakar, avec la participation de plusieurs acteurs notamment ceux du secteur privé.

L'objectif poursuivi, à travers la mise en opération de cet outil, est de mettre à la disposition des entreprises des offres de formation prêtes à l'emploi et adaptées à leurs besoins, en plus d'offrir aux opérateurs accrédités une vitrine pour valoriser leurs compétences et accroître leur visibilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, il s'agit également de réduire les délais de traitement des demandes, faciliter la mise en oeuvre des programmes sectoriels et créer une dynamique de mutualisation et de dialogue entre les acteurs.

Les critères d'éligibilité dans la plateforme dépendent notamment du contenu pédagogique de la formation, de la méthodologie de formation, de la cohérence du contenu pédagogique mais aussi du coût.

Pour Babo Amadou Bâ, l'accompagnement des secteurs privé et informel reste un enjeu majeur en ce qu'ils génèrent plus de 90% des emplois au Sénégal.

Il estime que le Catalogue de formation continue devrait permettre de pallier certains défis persistants comme les lenteurs administratives, les disparités de coûts, l'inadéquation de certaines offres et le manque de visibilité sur l'impact des formations.

Babo Amadou Bâ dit espérer qu'il sera "un instrument vivant, évolutif et utile, au service de la compétitivité des entreprises et du développement".

"Avant, c'était une entrée par la demande, mais avec cette plateforme, ce sera une entrée par l'offre", a souligné le directeur du 3FPT.

Il a annoncé la tenue de rencontres physiques et digitales avec l'ensemble des opérateurs dans les cinq pôles d'intervention.