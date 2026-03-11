Sénégal: Le gouvernement veut l'application du nouveau code de la route au premier semestre 2026 au plus tard (Ministre)

Saly — Le gouvernement pousse pour l'entrée en vigueur effective du nouveau code de la route au cours du premier semestre 2026, a déclaré le ministre des Transports terrestres et aériens Yankhoba Diémé.

"Le deadline donné par le gouvernement, c'est de ne pas sortir le premier semestre 2026 pour l'application effective du nouveau code de la route", a notamment dit Yankhoba Diémé.

Il s'exprimait lors d'un atelier national de finalisation de la partie réglementaire du code de la route, tenu mardi à Saly-Portudal.

Selon Yankhoba Diémé, ce nouveau code de la route va apporter des "innovations majeures", dont l'introduction de la vidéo-verbalisation et du permis à points, mais également la digitalisation du paiement des amendes d'infraction.

"Les innovations majeures que nous pouvons retenir, c'est d'abord l'introduction du permis à points, qui a déjà été discuté lors des états généraux des transports publics", a souligné Yankhoba Diémé.

Il a aussi évoqué d'autres innovations comme la professionnalisation des chauffeurs par une formation beaucoup plus soutenue et une révision du processus d'obtention du permis au Sénégal.

Le nouveau code de la route prend aussi en compte la visite technique qu'il va non seulement démocratiser, mais aussi "renforcer avec plus de rigueur", a indiqué Yankhoba Diémé.

Le ministre a souligné que le travail technique pour l'opérationnalisation du nouveau code de la route a été réalisé à hauteur de 80%.

Avec le nouveau code de la route, "l'idée est de revoir à la hausse le niveau de sanction de façon considérable, pour [taper sur le porte-monnaie] des récalcitrants", a-t-il précisé.