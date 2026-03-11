Sénégal: Un 'Printemps des poètes' met en exergue l'héritage de Léopold Senghor

Dakar — La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Sénégal a procédé au lancement de la première édition d'une manifestation culturelle dénommée "Printemps des poètes", mardi soir, à travers un hommage au président-poète Léopold Sédar Senghor, suivi du lancement officiel de la 13e édition du Festival international de théâtre de Kaolack (FETEKAO), prévue du 6 au 11 avril prochain dans la commune de Latmingué.

Cette manifestation, organisée de concert avec l'association GONDI, s'inscrit dans le cadre des activités de la Quinzaine de la Francophonie.

Elle a réuni des artistes, responsables culturels et amateurs de littérature autour de l'héritage intellectuel et poétique du premier président du Sénégal indépendant.

À cette occasion, un hommage appuyé a été rendu à Léopold Sédar Senghor à travers des spectacles de slam, des lectures de poèmes et des prestations théâtrales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les artistes présents sur scène ont revisité plusieurs de ses oeuvres majeures, mettant en lumière la portée universelle de sa poésie et son plaidoyer pour le dialogue des cultures.

Selon le délégué général de Wallonie-Bruxelles au Sénégal, Jean-François Pakula, la première édition du "Printemps des poètes" ouvre les activités 2026 de la Quinzaine de la Francophonie et constitue une occasion de célébrer l'héritage du poète sénégalais.

"Nous sommes au pays de Senghor. Ce soir, c'est sa parole qui nous rassemble, sa poésie qui nous accompagne et son rêve d'un monde de dialogue et de fraternité qui nous inspire", a-t-il déclaré, rappelant que l'ancien président aurait célébré cette année ses 120 ans.

La poésie demeure "une manière d'habiter le monde", a-t-il dit, appelant à faire du "Printemps des poètes" un moment de partage et de diffusion de messages de paix et de beauté à travers le Sénégal.

La rencontre a également servi de cadre au lancement officiel de la 13e édition du Festival international de théâtre de Kaolack, une manifestation culturelle initiée par la compagnie GONDI et qui se tiendra du 6 au 11 avril dans la commune de Latmingué.

Le promoteur du festival, Abdou Karim Sadji, a indiqué que cette édition s'inscrit dans la continuité des actions menées depuis la création du FETEKAO (Festival International de Théâtre de Kaolack) pour promouvoir la "diversité culturelle et favoriser les échanges entre artistes africains et européens".

La 13e édition devrait réunir une centaine de participants venus notamment du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Sénégal, autour du thème "Héritage vivant : patrimoine, citoyenneté et leadership".

Le programme de la manifestation prévoit des résidences de création, des spectacles de théâtre et de contes, des ateliers de formation, des débats thématiques, des activités culinaires autour de la gastronomie locale ainsi que des visites de sites historiques de la région.

Pour Abdou Karim Sadji, le festival ambitionne de devenir un espace de rencontres et d'échanges pour les professionnels des arts de la scène, tout en contribuant à la reconquête du public du théâtre au Sénégal.

Initiée en 2012, cette manifestation culturelle internationale se veut également un levier de développement local et de valorisation du patrimoine culturel de la région de Kaolack, à travers l'implication des populations, notamment les jeunes et les femmes.