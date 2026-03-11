Ile Maurice: Une vague de soutien permet au bébé Ezekiel de s'envoler pour l'Inde

Atteint d'un défaut du canal atrioventriculaire associé à la trisomie 21, le petit Ezekiel Aaron Cleo, âgé de quatre mois, doit subir une chirurgie cardiaque spécialisée en Inde. Après l'appel lancé hier et la mobilisation du public, ses parents ont pu réunir une première somme leur permettant de prendre l'avion ce soir, mercredi 11 mars, pour New Delhi afin qu'il reçoive les soins nécessaires.

L'appel à la solidarité lancé pour le petit Ezekiel Aaron Cleo a suscité une forte mobilisation. Après la publication de son histoire hier, de nombreuses personnes ont répondu présentes pour soutenir la famille du nourrisson, confrontée à une urgence médicale.

Né avec un défaut du canal atrioventriculaire associé à la trisomie 21, Ezekiel souffre d'une malformation cardiaque qui empêche son coeur de fonctionner correctement. Cette condition rend les gestes les plus simples particulièrement difficiles pour lui, notamment respirer et s'alimenter.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les documents médicaux fournis, le nourrisson doit être pris en charge au BLK Max Hospital à New Delhi, en Inde, sous la supervision du spécialiste Dr Gaurav Garg. Le traitement prévu comprend une chirurgie visant à réparer le défaut du canal atrioventriculaire. Le séjour médical en Inde est estimé à environ quatre semaines, incluant les examens préopératoires, l'intervention chirurgicale et la période de récupération.

Face à l'urgence de la situation, OMCA Foundation s'est mobilisée pour accompagner la famille et lancer un appel à la solidarité afin de financer les soins et les frais liés au déplacement médical à l'étranger. La mobilisation a également été renforcée par une diffusion en direct organisée par OMCA Foundation, qui a permis de sensibiliser davantage de personnes à la situation du nourrisson.

Grâce aux nombreuses contributions reçues après la publication de l'histoire sur l'express, les parents du bébé ont pu réunir une première somme d'argent. Cette mobilisation témoigne de la grande générosité des Mauriciens, nombreux à avoir répondu à l'appel pour soutenir le nourrisson et sa famille.

Cette aide financière leur permet désormais de prendre l'avion ce mercredi soir pour l'Inde, où le petit Ezekiel pourra recevoir les soins médicaux dont il a urgemment besoin. La mobilisation se poursuit et toutes les contributions sont toujours les bienvenues pour aider à couvrir l'ensemble des frais médicaux et logistiques liés à l'intervention.

Selon les estimations médicales, le coût total du traitement et des dépenses associées incluant l'évaluation médicale, l'intervention chirurgicale, les billets d'avion, l'accompagnement médical durant le vol ainsi que l'hébergement et les frais de séjour s'élève à Rs 930 800.

La mobilisation se poursuit afin de couvrir l'ensemble des frais médicaux et logistiques liés au traitement. Les personnes souhaitant soutenir cette démarche peuvent effectuer une contribution sur le compte officiel de l'OMCA Foundation auprès de la Mauritius Commercial Bank, sur le compte numéro 000450 149935, IBAN MU62MCBL0944000450149935000MUR, en indiquant la référence «Aaron». Grâce à cet élan de solidarité, le petit Ezekiel peut aujourd'hui espérer recevoir l'intervention vitale dont il a besoin et poursuivre son combat pour la vie.