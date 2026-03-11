Ile Maurice: Quand la géopolitique bouscule la finance - Le pays à l'affût des capitaux du Golfe

Dans la géopolitique comme dans la finance internationale, les crises redessinent souvent la carte des flux de capitaux. Le conflit armé au Moyen-Orient, marqué par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et les ripostes iraniennes dans la région du Golfe, commence à produire un effet inattendu : il fragilise la perception de sécurité de certains centres financiers du Moyen-Orient, en particulier Dubaï.

Pour Maurice, qui cherche depuis plusieurs années à renforcer son positionnement comme plateforme financière internationale, cette conjoncture pourrait ouvrir une fenêtre stratégique. Mais transformer cette opportunité en véritable levier de développement nécessitera une approche fine, coordonnée et crédible. Car dans l'univers ultra-concurrentiel des centres financiers, la confiance reste la monnaie la plus précieuse.

Pendant deux décennies, Dubaï s'est imposé comme la capitale financière du Moyen-Orient. Son Dubai International Financial Centre (DIFC) est devenu le coeur financier de la région MEASA - Middle East, Africa and South Asia - et l'un des quinze principaux centres financiers mondiaux.

Le succès du DIFC repose sur une combinaison d'atouts : fiscalité attractive, cadre réglementaire aligné sur les standards internationaux, supervision par la Dubai Financial Services Authority (DFSA) et système judiciaire indépendant basé sur la common law.

Mais la crise actuelle rappelle une réalité souvent occultée : la vulnérabilité géographique. La proximité immédiate avec l'Iran, aujourd'hui impliqué dans une guerre avec les États-Unis et Israël, expose la région à des risques sécuritaires qui n'étaient jusqu'ici qu'hypothétiques.

Les attaques de drones et de missiles contre certaines infrastructures du Golfe ont suffi à raviver les inquiétudes. Selon plusieurs observateurs, certains investisseurs fortunés, notamment asiatiques - envisagent désormais de diversifier leurs implantations. Le secteur immobilier de Dubaï, longtemps porté par une demande internationale massive, montre déjà des signes d'attentisme, les acheteurs adoptant une approche de «wait-and-see».

Pour les grandes fortunes internationales, la question n'est pas seulement financière. Elle est aussi existentielle : où peut-on opérer, investir et vivre dans un environnement stable et sûr. C'est précisément dans cet espace stratégique que Maurice pourrait se positionner.

Alternative crédible ?

Le secteur des services financiers constitue aujourd'hui l'un des piliers de l'économie mauricienne, représentant environ 12,5 % du PIB. Depuis plus de deux décennies, la juridiction a progressivement construit un écosystème reconnu dans l'investissement transfrontalier, notamment vers l'Afrique et l'Asie.

Mais face à la concurrence de places financières plus puissantes - Singapour, Hong Kong, Dubaï ou même Kigali - Maurice doit continuellement affiner sa proposition de valeur. La crise actuelle pourrait lui offrir une opportunité rare : capter une fraction des investisseurs cherchant à diversifier leur base opérationnelle hors des zones de tension.

Au sein du ministère des Services financiers, la réflexion est déjà engagée sur la stratégie à adopter. L'objectif n'est pas de capitaliser ouvertement sur les difficultés d'une autre juridiction, mais plutôt de mettre en avant les atouts propres à Maurice à travers une diplomatie économique subtile.

«Dans un monde marqué par les incertitudes géopolitiques, les investisseurs recherchent avant tout la stabilité, la prévisibilité et la sécurité juridique. Maurice possède précisément ces atouts», affirme Jyoti Jeetun, la ministre. Elle ajoute que l'objectif est de renforcer le positionnement du centre financier mauricien en mettant en avant la crédibilité réglementaire, la solidité institutionnelle et l'écosystème financier du pays, tout en intensifiant le dialogue avec les opérateurs du secteur et les investisseurs internationaux.

Cette stratégie repose sur plusieurs axes : rencontres ciblées avec les investisseurs internationaux, visibilité accrue dans la presse financière spécialisée et campagnes de promotion maîtrisées sur les plateformes numériques.

Anthony Leung Shing, Country Senior Partner chez PwC Mauritius estime que la situation actuelle met en lumière un avantage structurel de Maurice : sa stabilité. «Un centre financier repose avant tout sur deux piliers : la sécurité et la prévisibilité. Lorsque des investisseurs se sentent exposés à des risques géopolitiques, ils cherchent naturellement des juridictions capables d'offrir un environnement stable pour leurs opérations», explique-t-il.

Maurice dispose justement de plusieurs caractéristiques susceptibles de séduire les investisseurs internationaux. On peut citer, entre autres, une stabilité politique et institutionnelle dans une région relativement préservée des tensions géopolitiques ; un cadre réglementaire crédible, aligné sur les standards internationaux et régulièrement renforcé pour répondre aux exigences de transparence et de conformité ; une position géographique stratégique, située entre l'Afrique et l'Asie tout en restant éloignée des grandes zones de conflit ; et un environnement favorable aux affaires, incluant un système juridique solide, une connectivité numérique performante et une qualité de vie appréciée des expatriés. Pour les investisseurs fortunés, ces éléments constituent souvent les critères déterminants dans le choix d'une juridiction de résidence ou d'implantation.

Plusieurs segments pourraient particulièrement bénéficier d'un repositionnement stratégique de Maurice. La gestion de patrimoine et les family offices, qui gèrent les fortunes de grandes familles internationales, représentent un créneau en forte expansion.

Ces structures recherchent généralement des juridictions stables offrant à la fois discrétion, expertise financière et qualité de vie. Les fonds d'investissement internationaux et les multinationales opérant dans le global business pourraient également être intéressés par une diversification de leurs bases opérationnelles. Enfin, les entrepreneurs et investisseurs à haute valeur nette constituent une cible naturelle pour Maurice, notamment grâce aux dispositifs déjà en place.

Dans ce contexte, l'Economic Development Board intensifie ses efforts pour positionner Maurice comme destination d'investissement et de relocalisation. Son CEO, Mahen Kundasamy, résume la philosophie de cette approche en citant Winston Churchill : «Never let a good crisis go to waste». Autrement dit, les turbulences géopolitiques peuvent aussi créer des opportunités pour les juridictions capables d'offrir stabilité et sécurité. À partir de la semaine prochaine, une délégation de l'EDB entamera un roadshow dans plusieurs grandes villes européennes - Paris, Nice, Munich, Bruxelles et Londres - afin de promouvoir Maurice auprès d'investisseurs et d'expatriés à hauts revenus.

Ce en s'appuyant sur les dispositifs déjà existants, notamment le Premium Visa, les permis de résidence liés à l'investissement immobilier et les Occupation Permits destinés aux entrepreneurs, professionnels et retraités étrangers. En parallèle, l'EDB travaille en étroite collaboration avec le secteur privé - promoteurs immobiliers, opérateurs financiers et groupes hôteliers - pour promouvoir activement la destination mauricienne.

La confiance, talon d'Achille du positionnement mauricien

Toutefois, dans ce moment stratégique, la communication politique interne peut parfois envoyer des signaux contradictoires. Or, les récentes déclarations du Deputy Prime Minister et leader du MMM, Paul Bérenger, ont suscité des interrogations dans certains cercles économiques. En évoquant publiquement le double risque d'un downgrading de la notation souveraine par Moody's et d'un possible grey-listing par la Financial Action Task Force (FATF), il a mis en lumière des inquiétudes qui pourraient fragiliser la perception de la juridiction.

Pour un investisseur étranger envisageant de transférer ses opérations dans un nouveau centre financier, ces signaux peuvent être interprétés comme des alertes. Or, l'histoire des centres financiers montre que leur succès repose sur un capital intangible mais fondamental : la confiance.

Car les investisseurs internationaux scrutent non seulement les indicateurs économiques, mais aussi la cohérence du discours politique et institutionnel. Dans ce contexte, toute dissonance publique peut brouiller le message que Maurice cherche précisément à projeter, celui d'une juridiction stable, crédible et prévisible.

La crise actuelle au Moyen-Orient rappelle une vérité fondamentale de l'économie mondiale : les flux de capitaux sont extrêmement mobiles. Lorsque la perception du risque augmente dans une région, les investisseurs cherchent rapidement des alternatives.

Maurice ne cherche certainement pas à remplacer Dubaï - tâche impossible - mais de capter une fraction de ces flux à la recherche d'un second ancrage financier. Même une part infime des capitaux transitant par les grands hubs du Golfe représenterait un levier considérable pour le développement du centre financier mauricien.

Mais pour transformer cette opportunité en succès durable, une condition reste essentielle : aligner la stratégie économique, la diplomatie financière et la communication politique autour d'un message unique. Celui d'une juridiction qui inspire confiance dans un monde de plus en plus incertain.