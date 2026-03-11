Ile Maurice: Emmanuel Macron - «Poursuivre et renforcer la coopération avec Maurice»

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a exprimé ses meilleurs voeux au Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance.

Le Président Macron a également tenu à remercier à nouveau le Premier ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite officielle à Maurice en novembre dernier. Il a souligné que cette visite a illustré la qualité de la relation entre les deux pays et qu'elle aura permis de réaffirmer l'amitié franco-mauricienne, vieille de plusieurs siècles, solidement établie autour de valeurs et d'intérêts partagés.

Le chef de l'État français a exprimé son souhait de poursuivre et de renforcer la coopération entre les «îles soeurs», à savoir La Réunion et Maurice. Le Président Macron a également indiqué sa volonté d'approfondir la coopération régionale dans le cadre de la présidence française de la Commission de l'Océan Indien, qui débute cette année. Plusieurs priorités d'intérêt commun ont été évoquées, notamment le développement de l'architecture régionale de sécurité maritime, la gestion des risques naturels ainsi que le renforcement des échanges économiques, en particulier dans le secteur agricole.

Enfin, le Président français a exprimé son souhait de voir la participation de Maurice au sommet Africa Forward, que la France co-organisera avec le Kenya, les 11 et 12 mai prochains.

