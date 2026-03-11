Ile Maurice: Trump - «Les États-Unis et Maurice partagent un partenariat solide»

Dans une lettre adressée au Premier ministre, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance et de la 34e année de notre République, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que Maurice et les États-Unis continuent d'entretenir une relation bilatérale solide, fondée notamment sur leur partenariat unique en matière de sécurité maritime.

Il s'est également réjoui de la tenue du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, prévu pour juillet 2026, à Maurice, qui devrait permettre de renforcer davantage les liens économiques et commerciaux et d'élargir les opportunités d'échanges bilatéraux, contribuant ainsi à une prospérité accrue pour les deux pays. Le président américain a par ailleurs indiqué qu'il se réjouissait de la poursuite du partenariat entre les États-Unis et Maurice, et a adressé au Premier ministre ainsi qu'au peuple mauricien ses meilleurs vœux pour l'année à venir.