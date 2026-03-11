Ile Maurice: Le Premier ministre invite les élèves à travailler avec discipline

La traditionnelle célébration du lever du drapeau s'est aussi tenue au Ramlagun Moosun Government School, où le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a lu le message du Premier ministre aux élèves. Il a rappelé que «l'accès à l'éducation, que ce soit à Maurice, à Rodrigues ou à Agaléga, est une chance précieuse».

Le ministre a insisté sur le rôle de l'école comme lieu d'apprentissage et de découverte, et a encouragé les élèves à travailler avec constance et discipline pour préparer l'avenir. Il a souligné la confiance que parents, enseignants et société placent en eux, et a rappelé que développer connaissances et talents aide à devenir des adultes capables de contribuer pleinement à la société. Enfin, il a rappelé que la diversité des origines, cultures et religions à Maurice est l'une des plus grandes richesses du pays.