Ile Maurice: Le Premier ministre invite les élèves à travailler avec discipline

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur Abel Pel

La traditionnelle célébration du lever du drapeau s'est aussi tenue au Ramlagun Moosun Government School, où le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a lu le message du Premier ministre aux élèves. Il a rappelé que «l'accès à l'éducation, que ce soit à Maurice, à Rodrigues ou à Agaléga, est une chance précieuse».

Le ministre a insisté sur le rôle de l'école comme lieu d'apprentissage et de découverte, et a encouragé les élèves à travailler avec constance et discipline pour préparer l'avenir. Il a souligné la confiance que parents, enseignants et société placent en eux, et a rappelé que développer connaissances et talents aide à devenir des adultes capables de contribuer pleinement à la société. Enfin, il a rappelé que la diversité des origines, cultures et religions à Maurice est l'une des plus grandes richesses du pays.

