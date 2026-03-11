Soudan: Le pays demande une réponse aux fortes demandes de désignation de la milice rebelle des Forces de soutien rapide comme groupe terroriste

Le Soudan a appelé, dans un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères, à répondre aux fortes demandes de désignation des Forces de soutien rapide (FSR) comme organisation terroriste, compte tenu de leurs crimes avérés et de leurs violations documentées du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre, le génocide, le terrorisme et les crimes contre l'humanité.

Le Soudan a également réaffirmé sa position de principe et inébranlable condamnant toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme.

Le gouvernement soudanais a emboîté le pas au gouvernement américain en désignant les Frères musulmans au Soudan comme organisation terroriste tout en réaffirmant sa position de principe et inébranlable condamnant toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme violent, sans exception ni sélectivité, le gouvernement soudanais estime que tous les groupes qui violent le droit international humanitaire et commettent des actes de terrorisme, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au Soudan devraient être désignés comme organisations terroristes.

Dans ce contexte, le gouvernement soudanais appelle à une réponse aux fortes demandes de désignation des Forces de soutien rapide (FSR) comme groupe terroriste, compte tenu de ses crimes avérés et de ses violations documentées du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le terrorisme.

Le gouvernement soudanais souligne également son engagement indéfectible à protéger la sécurité et la stabilité du pays, à préserver la vie et la dignité de ses citoyens et à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit national et aux obligations internationales du Soudan, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.