Soudan: L'ambassadeur Babiker Al-Siddiq s'entretient avec les étudiants de SOAS

11 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

À l'invitation du syndicat étudiant et de plusieurs associations étudiantes, le chef de la mission soudanaise à Londres, l'ambassadeur Babiker Al-Siddiq Mohamed Al-Amin, a tenu une séance de dialogue avec les étudiants de l'École d'études orientales et africaines (SOAS) de l'Université de Londres, sur la situation actuelle au Soudan.

L'ambassadeur a passé en revue les récents développements dans le pays, soulignant la normalisation de la vie dans la plupart des États et le retour du Gouvernement de l'espoir à Khartoum, qui a repris ses activités dans la capitale, coeur dynamique du pays.

Il a également mis en avant des indicateurs positifs concernant la performance économique du Soudan et a présenté un aperçu détaillé de l'Initiative de paix soudanaise lancée par le Premier ministre au Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre dernier.

L'ambassadeur a par ailleurs souligné les importantes victoires récemment remportées par les forces armées et les unités de soutien, affirmant que le peuple soudanais, sous la direction des militaires, est déterminé à reconquérir chaque pouce de son territoire.

La séance s'est conclue par une séance de questions-réponses entre l'ambassadeur et les étudiants, suivie d'échanges sur leurs contributions.

