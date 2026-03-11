Ile Maurice: Refill de gaz ménager et d'essence en vue

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Un nouveau stock de bonbonnes de gaz ménager est attendu demain, 12 mars. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, contacté à ce sujet alors que les prix du gaz font flamber les marchés internationaux. Le ministre s'est voulu rassurant quant à l'approvisionnement : «Outre la nouvelle cargaison, nous disposons actuellement de 39 jours de stock.»

Ces derniers jours, des rayons vides ont été observés dans certaines stations-service. Selon le ministre, cela s'explique davantage par une hausse des achats que par un manque de gaz. «Le stock est là. Mais pour des raisons de sécurité, les stations ne peuvent pas avoir plus de 150 bonbonnes de gaz à disposition», explique-t-il.

Concernant les carburants, le ministre précise également qu'une nouvelle cargaison d'essence et de diesel est attendue le 17 mars. Dans le même temps, la situation internationale reste tendue. En l'espace d'une semaine, les prix du gaz ont doublé sur les marchés mondiaux. Cette hausse est notamment liée au conflit iranien qui embrase le Moyen-Orient et à la paralysie quasi totale du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

La situation s'est également compliquée après l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié par QatarEnergy, à la suite d'attaques de drones iraniens sur deux de ses sites sensibles. Dans ce contexte, le ministre souligne que les prix du gaz ou du pétrole pourraient augmenter à tout moment, même si aucune hausse n'a été appliquée pour l'instant.

