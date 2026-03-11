Ile Maurice: 58 ans d'histoire et d'unité

Demain, le jeudi 12 mars, Maurice célèbre le 58e anniversaire de son indépendance et le 34e anniversaire de sa République. Cette date est l'une des plus importantes du calendrier national. Les Mauriciens se rassemblent pour commémorer le moment où le pays est devenu libre et pour célébrer le chemin parcouru depuis.

Le 12 mars 1968 est un moment historique pour Maurice. Avant cette date, l'île était colonisée, les derniers décisionnaires en date étant les Britanniques. C'est-àdire que les décisions importantes concernant le pays étaient prises par le Royaume-Uni. Mais au fil du temps, les dirigeants politiques et la population locale ont exprimé leur souhait d'indépendance. Puis voté pour l'obtenir. Sir Seewoosagur Ramgoolam est alors devenu le premier Premier ministre du pays.

Lorsque Maurice a obtenu son indépendance, le pays est resté membre du Commonwealth. Le système politique adopté est une démocratie parlementaire. Cela signifie que les citoyens élisent des représentants, qui siègent au Parlement et prennent des décisions pour gouverner le pays. Grâce à ce système, les Mauriciens participent à la vie politique en votant lors des élections générales pour choisir leurs dirigeants. Cette participation citoyenne est un élément important de la démocratie.

1992 : Maurice devient République

Un autre moment important de l'histoire nationale s'est produit le 12 mars 1992. Ce jour-là, l'île est devenue une République, un système politique où le peuple est souverain, par opposition à une monarchie, menée par un souverain. Ainsi, avant cette date, le chef d'État officiel de Maurice était la reine du Royaume-Uni, représentée à Maurice par un gouverneur général. Avec la proclamation de la République, Maurice a choisi d'avoir son propre chef d'État. Sir Veerasamy Ringadoo a été le premier président de la République de Maurice.

Depuis son indépendance, l'île a connu un développement remarquable. Elle a modernisé ses infrastructures, amélioré ses routes et ses services publics et développé ses moyens de communication. De nouvelles politiques sociales ont aussi été introduites pour améliorer la qualité de vie de la population. L'économie s'est diversifiée avec le développement de plusieurs secteurs, permettant au pays de progresser au fil des années.

Sur le plan international, Maurice entretient des relations avec de nombreux pays et participe activement à plusieurs organisations internationales. En effet, le pays est membre des Nations unies, de l'Union africaine, de la Francophonie et du Mouvement des pays non alignés.

Maurice fait également partie d'organisations régionales importantes comme la Southern African Development Community (SADC), le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et l'Indian Ocean Rim Association. Dans la région de l'océan Indien, Maurice a aussi joué un rôle important dans la création de la Commission de l'océan Indien, qui favorise la coopération entre plusieurs îles de la région.

Une île riche de plusieurs cultures

L'île est reconnue comme l'un des pays les plus multiculturels au monde. La population est composée de descendants d'esclaves enlevés d'Afrique, d'ouvriers venus de l'Inde, de commerçants chinois et de colons français et britanniques. Au fil du temps, ces différentes cultures se sont mélangées pour créer une société unique. Aujourd'hui, les Mauriciens cohabitent dans un climat de respect et célèbrent différentes religions et traditions. Cette diversité culturelle est souvent considérée comme l'une de ses plus grandes richesses.

Les écoles participent activement aux célébrations de la fête nationale. Les enfants prennent part à des spectacles et à des activités éducatives pour mieux comprendre l'histoire de leur pays. Certains élèves portent des costumes traditionnels représentant les différentes cultures. Ces moments permettent aux jeunes de découvrir les valeurs d'unité, de respect et de solidarité, qui caractérisent la société.

Le savais-tu ? Le drapeau national

Parmi les symboles les plus importants du pays figure le drapeau national. Il est composé de quatre bandes horizontales de couleurs différentes. La bande rouge symbolise la lutte pour la liberté et l'indépendance. Le bleu représente l'océan Indien qui entoure l'île. Le jaune évoque la lumière et l'espoir apportés par l'indépendance. Enfin, le vert symbolise l'agriculture et la nature verdoyante de l'île tout au long de l'année.

Les armoiries et les symboles du pays

Les armoiries nationales représentent plusieurs éléments liés à l'histoire et à la nature de l'île. On peut y voir un dodo, l'oiseau aujourd'hui disparu, qui vivait autrefois à Maurice, ainsi qu'un cerf sambar. Ces deux animaux soutiennent un bouclier décoré de symboles marins et végétaux. Les tiges de canne à sucre rappellent l'importance historique de cette culture dans l'économie du pays. La devise inscrite sur les armoiries est en latin, soit «Stella Clavisque Maris Indici», ce qui signifie l'étoile et la clé de l'océan Indien.

L'hymne national

En 1968, un concours a été organisé pour choisir les paroles de l'hymne national. Le texte gagnant a été écrit par le poète Jean Georges Prosper. La musique a été composée par Philippe Gentil, musicien de l'orchestre de la police. Les paroles commencent par «Glory to thee, Motherland», un message d'amour et de respect envers la patrie.

La Trochetia

La «Trochetia boutoniana», aussi appelée Boucle d'Oreille, est la fleur nationale. Cette plante est endémique des Mascareignes, ce qui signifie qu'elle n'existe que dans cette région. On la trouvait principalement autrefois sur les pentes du Morne Brabant. Ses fleurs rouges en forme de cloche apparaissent généralement entre juin et octobre. Aujourd'hui, cette plante est protégée et cultivée dans plusieurs jardins afin d'assurer sa conservation.

L'invité d'honneur pour la fête nationale

Chaque année, ces célébrations ont généralement un invité d'honneur. Cette année, il s'agit du président de la République des Seychelles, Patrick Herminie. Il arrive aujourd'hui et séjournera jusqu'au 14 mars. Il participera notamment à la cérémonie officielle du lever du drapeau au Champ-de-Mars à Port-Louis et rencontrera des personnalités mauriciennes, dont le président de la République Dharam Gokhool, et le Premier ministre Navin Ramgoolam.

«Donn to lame, pran mo lame»

«Donn to lame, pran mo lame, lame dan lame. Anou batir nasion morisien...» Qui ne connaît pas cet air entraînant et au rythme bien local ? Cette chanson composée en décembre 1967 par Bahal Gowry, qui en est aussi l'interprète, est devenue l'un des morceaux incontournables des célébrations de l'indépendance. L'expression «lame dan lame» symbolise l'unité et la solidarité entre les Mauriciens. À l'époque, Bahal Gowry faisait partie du groupe Gowry Brothers, qu'il avait formé avec son frère Chandu.

Inspiré par son amour pour son pays et par sa richesse culturelle, il a composé cette chanson, qui est aujourd'hui chantée par les petits comme les grands lors de la fête nationale. Malgré les années qui passent, cette chanson est restée populaire. Jouée avec des instruments traditionnels comme l'harmonium, la ravanne, le dholak et le tabla, elle met toujours une ambiance festive et colorée. Même aujourd'hui, elle continue à faire danser les Mauriciens «lame dan lame».

Dico Commonwealth

C'est le nom donné à une fédération de territoires anciennement colonisés par les Britanniques. Littéralement, le mot signifie «richesse commune», dans le sens où ces «confettis» du Royaume-Uni partagent des valeurs communes. Formée en 1949, le Commonwealth est une organisation qui regroupe 56 pays, dont Maurice. Avec près de 2,5 milliards d'habitants, le Commonwealth représente un tiers de l'humanité.