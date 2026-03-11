Ile Maurice: Le gouvernement lance un programme d'échange de titres d'État

Dans le cadre de sa stratégie de gestion active de la dette publique, le gouvernement mauricien met en oeuvre un Domestic Debt Switching Programme. Cette initiative vise principalement les titres d'État arrivant à échéance au cours des douze prochains mois et s'inscrit dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme des autorités. L'objectif est de réduire les risques de refinancement, d'allonger la maturité moyenne de la dette domestique et de renforcer la liquidité du marché obligataire local.

Concrètement, l'opération consiste en un mécanisme d'échange de titres. La Bank of Mauritius, agissant en tant qu'agent du gouvernement, permet aux Primary Dealers d'échanger les obligations d'État qu'ils détiennent - appelées source bonds - contre d'autres obligations gouvernementales, dites destination bonds. Dans ce processus, les obligations initiales sont annulées et remplacées par de nouveaux titres équivalents. Dans la mesure du possible, l'opération est structurée de manière à rester neutre en termes de flux de trésorerie.

Selon le ministère des Finances, ce programme s'inscrit dans la volonté des autorités de maintenir une gestion prudente et disciplinée des finances publiques.En rééchelonnant certaines échéances de la dette, le gouvernement cherche à harmoniser le plan de remboursement et à réduire la concentration des titres arrivant à maturité sur une courte période.

Parmi les principaux objectifs figurent la réduction du volume de dette arrivant à échéance dans les douze mois, l'allongement de la maturité moyenne de la dette domestique et la diminution du risque de refinancement. Le programme vise également à améliorer la liquidité des obligations de référence à plus long terme et à soutenir le développement du marché obligataire domestique en encourageant la participation d'investisseurs à long terme.

Pour les investisseurs, ce mécanisme présente plusieurs avantages. Il leur permet notamment de verrouiller des taux d'intérêt sur des horizons plus longs, tout en diversifiant le profil de maturité de leurs portefeuilles obligataires. L'échange contribue aussi à réduire le risque de réinvestissement associé aux titres proches de l'échéance. Autre avantage : l'opération ne nécessite pas de nouvel apport de capital, puisqu'elle repose sur l'échange de titres existants.

Enfin, le programme offre aux investisseurs la possibilité de convertir certaines obligations gouvernementales moins liquides - et donc moins fréquemment échangées sur le marché secondaire - en titres de référence plus importants et plus liquides. À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer la soutenabilité de la dette publique tout en consolidant la profondeur et l'efficacité du marché financier mauricien.