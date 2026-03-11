Ile Maurice: Soupçons de blanchiment d'argent - La FCC maintient les trois suspects en détention

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ont demandé le maintien en détention de trois personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête pour soupçons de blanchiment d'argent, afin de garantir le bon déroulement des investigations. Comme pour les autres suspects, les enquêteurs ont invoqué les articles 36 et 38 de la FCC Act 2023, relatifs aux infractions de blanchiment d'argent. Lors de leur comparution en cour de Bambous, la FCC a objecté formellement à leur remise en liberté, estimant que les investigations étaient toujours en cours et que leur libération pourrait nuire à l'enquête.

Louis Claude Denis Verloppe, 56 ans, tailleur de pierre habitant Beaux-Songes, alias Ricardo, est accusé d'avoir dissimulé deux véhicules : un Ford Ranger Wildtrak Double Cab (Rs 900 000) et un Toyota C-HR (Rs 1 275 000), tous deux enregistrés au nom d'une autre personne.

Il détenait également une motocyclette KTM 690 Duke d'une valeur de Rs 175 000, soupçonnée de provenir d'activités criminelles. Marie Anne Kelly Desales, 27 ans, résidant Père Laval Lane, à Beaux-Songes, aurait été en possession, le 9 mars 2026, de biens immobiliers suspectés de représenter des produits du crime : une partie du premier et du deuxième étage d'un immeuble résidentiel de quatre étages, estimée à Rs 1,5 million.

Khesore Kumar Baboolall, 54 ans, habitant Clairfonds N°3, Vacoas, a lui comparu en cour de Curepipe. Selon la FCC, il aurait été en possession, le 12 juin 2025, d'un Ford Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 immatriculé 498 JZ 17, d'une valeur de Rs 900 000, soupçonné de représenter le produit d'activités criminelles. Il est aussi poursuivi pour violation des articles 36 et 38 de la FCC Act 2023. À l'issue de la séance, les trois suspects ont été reconduits en cellule policière en attendant la suite des procédures judiciaires.

