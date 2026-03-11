Ile Maurice: Narendra Modi - «Maurice, un peuple ami»

Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a adressé ses chaleureuses salutations au peuple ami de Maurice à l'occasion de la fête nationale.

Dans une lettre adressée à Navin Ramgoolam, il a déclaré que ce fut pour lui un privilège particulier de participer aux célébrations de la fête nationale de Maurice l'an dernier. Une visite qui a marqué un chapitre historique dans les relations bilatérales entre les deux nations. Le Premier ministre Modi a également indiqué que la visite de Navin Ramgoolam en Inde le mois dernier, à l'occasion du AI Impact Summit, a donné un nouvel élan au lien qui existe entre Maurice et l'Inde. Il a transmis ses meilleurs vœux au Premier ministre et à son épouse, et a exprimé ses souhaits de prospérité et de progrès continus au peuple mauricien.