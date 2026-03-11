Cote d'Ivoire: Six femmes, six visions - 'Advantage : Woman' célèbre les trajectoires qui transforment la société

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, et plus largement durant le mois consacré à la valorisation du leadership féminin, la consultante en communication stratégique Anifa Abou Zounon lance une nouvelle initiative éditoriale intitulée « ADVANTAGE : WOMAN ».

Portée par la maison de communication et d'expériences CREATEXTIVE, cette série vise à nourrir une réflexion autour de la place et de l'impact des femmes dans les grandes transformations sociales, économiques et culturelles de notre époque.

Plutôt qu'un manifeste, « ADVANTAGE : WOMAN » se veut avant tout un espace d'échanges et de réflexion. À travers cette série, plusieurs parcours féminins inspirants, issus d'horizons professionnels variés, sont mis en lumière. L'initiative repose sur une idée forte défendue par sa fondatrice : « La performance n'a pas de genre. Tout dépend de la manière dont on observe et comprend le monde. »

Avec ce projet éditorial, CREATEXTIVE invite à porter un regard nouveau sur la contribution des femmes à la construction et à l'évolution de nos sociétés. Qu'il s'agisse de culture, d'entrepreneuriat, d'innovation, d'engagement public ou encore de santé, les femmes occupent aujourd'hui une place essentielle et influente dans de nombreux domaines.

Six femmes, six visions du monde

La série « ADVANTAGE : WOMAN » met en avant six femmes au parcours marquant, chacune illustrant une façon singulière d'agir, d'inspirer et de transformer son environnement.

Parmi elles figurent Florence Koné, investie dans le développement des industries culturelles et créatives ; Nadeige Tubiana, reconnue dans l'univers de la musique et des médias ; la députée Yasmina Ouégnin, connue pour son engagement et son leadership politique ; Edith Brou, figure incontournable de l'innovation et de la transformation digitale ; Sara Coulibaly, entrepreneure engagée dans la valorisation de la représentation culturelle ; ainsi que la Dre Rosette N'Dohi, dont le travail contribue activement aux avancées dans le domaine de la santé et du développement social.

La série se structure autour de sept verbes essentiels -- tenir, voir, comprendre, choisir, ouvrir, oser et persévérer. Ces mots traduisent différentes attitudes face aux défis du monde contemporain. Comme le souligne la promotrice du projet, « derrière chaque réussite professionnelle se trouvent souvent des décisions discrètes, parfois invisibles, qui orientent les trajectoires et finissent par influencer durablement la société. »

CREATEXTIVE, au croisement du récit et de l'influence

À l'origine de cette initiative se trouve CREATEXTIVE, une structure fondée en 2023 par Anifa Abou Zounon. L'organisation évolue à l'intersection de la stratégie de communication, du storytelling et de l'activation de réseaux. Elle accompagne institutions, entreprises et organisations dans la construction de leurs récits et le déploiement de leurs stratégies d'influence.

Au fil de ses collaborations, la structure a travaillé avec plusieurs acteurs tels que le Conseil Régional du Poro, Canal+ Côte d'Ivoire, CFAO Mobility ou encore Yango. Elle a également participé à la mise en place d'événements majeurs, parmi lesquels le Cyber Africa Forum organisé par Néré Consultants, ainsi que différentes initiatives liées au Club Africa Development.

Avec « ADVANTAGE : WOMAN », CREATEXTIVE applique sa vision fondée sur trois piliers -- créer, relier et ancrer -- à un projet éditorial à dimension sociétale. L'objectif est clair : mettre en valeur l'influence des parcours féminins et encourager une nouvelle manière de penser la performance et le leadership dans nos sociétés.