Le secrétaire permanent sortant de la plateforme « Une seule santé », Dr Sita Kroman Savané, a passé le témoin, le mardi 10 mars 2026, à son siège à Abidjan-Cocody, au Dr Yao Kouadio Alain Marc. La passation de charges s'est déroulée en présence de responsables sanitaires, de vétérinaires, d'experts et d'autres partenaires du secteur de la santé.

Première à occuper ce poste depuis l'institutionnalisation de la plateforme en 2019, le Dr Sita Kroman Savané a dressé un bilan empreint de fierté et de lucidité. « Nous avons pu réaliser de nombreuses activités malgré l'inexistence de moyens dédiés au départ », a-t-elle indiqué, évoquant notamment la mise en place du Plan national de sécurité sanitaire et la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme modèle dans l'approche One Health.

Prenant le relais au nom du secteur de la santé animale, le Dr Yao Kouadio Alain Marc a exprimé sa gratitude et son sens des responsabilités. « Je mesure pleinement la mission qui m'est confiée et je m'engage à renforcer la collaboration entre les secteurs afin d'améliorer la prévention et la gestion des risques sanitaires tout au long de mes trois années d'exercice », a-t-il assuré.

Coordonnatrice nationale de la plateforme, le Dr Djénéba Ouattara a rappelé l'importance de ce moment dans la gouvernance du dispositif.

« Cette plateforme a été créée pour coordonner les urgences sanitaires. Dans son mode de gouvernance, le poste de secrétaire permanent est tournant entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale », a-t-elle expliqué.

Saluant l'action de la secrétaire sortante, elle a souligné que « tous les acquis que nous avons aujourd'hui sont aussi dus au travail du Dr Savané, qui a contribué à mettre en place les bases du fonctionnement de la plateforme ».

La cérémonie s'est achevée par la signature des documents de passation, la remise symbolique des dossiers stratégiques et une photo de famille, scellant la continuité de l'engagement collectif pour la sécurité sanitaire des populations.