Cote d'Ivoire: Santé publique/Passation de charges à la Plateforme 'Une seule santé' - Dr Yao Kouadio Marc succède à Dr Sita Savané au Secrétariat permanent

10 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurés Drohgba

Le secrétaire permanent sortant de la plateforme « Une seule santé », Dr Sita Kroman Savané, a passé le témoin, le mardi 10 mars 2026, à son siège à Abidjan-Cocody, au Dr Yao Kouadio Alain Marc. La passation de charges s'est déroulée en présence de responsables sanitaires, de vétérinaires, d'experts et d'autres partenaires du secteur de la santé.

Première à occuper ce poste depuis l'institutionnalisation de la plateforme en 2019, le Dr Sita Kroman Savané a dressé un bilan empreint de fierté et de lucidité. « Nous avons pu réaliser de nombreuses activités malgré l'inexistence de moyens dédiés au départ », a-t-elle indiqué, évoquant notamment la mise en place du Plan national de sécurité sanitaire et la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme modèle dans l'approche One Health.

Prenant le relais au nom du secteur de la santé animale, le Dr Yao Kouadio Alain Marc a exprimé sa gratitude et son sens des responsabilités. « Je mesure pleinement la mission qui m'est confiée et je m'engage à renforcer la collaboration entre les secteurs afin d'améliorer la prévention et la gestion des risques sanitaires tout au long de mes trois années d'exercice », a-t-il assuré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Coordonnatrice nationale de la plateforme, le Dr Djénéba Ouattara a rappelé l'importance de ce moment dans la gouvernance du dispositif.

« Cette plateforme a été créée pour coordonner les urgences sanitaires. Dans son mode de gouvernance, le poste de secrétaire permanent est tournant entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale », a-t-elle expliqué.

Saluant l'action de la secrétaire sortante, elle a souligné que « tous les acquis que nous avons aujourd'hui sont aussi dus au travail du Dr Savané, qui a contribué à mettre en place les bases du fonctionnement de la plateforme ».

La cérémonie s'est achevée par la signature des documents de passation, la remise symbolique des dossiers stratégiques et une photo de famille, scellant la continuité de l'engagement collectif pour la sécurité sanitaire des populations.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.