Afrique: Le président des Seychelles rend une visite de courtoisie au président Gokhool

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par GIS Mauritius

Le président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, a rendu une visite de courtoisie au président de la République de Maurice, Dharambeer Gokhool, cet après-midi à la State House, à Réduit.

Le chef d'État seychellois est en visite d'État à Maurice du 11 au 14 mars. Il est accompagné d'une délégation de haut niveau. Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant le 58e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et le 34e anniversaire de la République.

À l'issue de cette rencontre, le président Patrick Herminie a signé le livre d'or des visiteurs. Dans le cadre de son programme officiel, il sera également l'invité d'honneur lors de la cérémonie de lever du drapeau prévue le 12 mars 2026 au Champ-de-Mars.

