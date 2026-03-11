Ile Maurice: L'express célèbre l'Indépendance avec les élèves

11 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le rituel est connu. Chaque 11 mars, dans les écoles de l'île, le même cérémonial se déploie comme une petite liturgie civique : le message du Premier ministre, le lever du drapeau, les chants patriotiques repris par des voix encore fraîches, les gâteaux et les rafraîchissements partagés dans les cours d'école. Un folklore familier où les enfants agitent fièrement leur quadricolore, comme pour rappeler que la nation se réinvente d'abord dans leurs regards.

Cette année, l'express a répondu à l'invitation de trois institutions des Plaines-Wilhems : le collège Bon et Perpétuel Secours, à Beau-Bassin ; la Special Education Needs Ruth School, à Rose-Hill ; et l'école pré-primaire Bises Bees, à Belle-Rose.

Le CEO de La Sentinelle, Areff Salauroo, était présent ce matin au collège Bon et Perpétuel Secours. De leur côté, le directeur des publications Nad Sivaramen et le dessinateur de presse Pov ont partagé ces moments avec les élèves de la Ruth School et de Bises Bees.

Partout, la même ferveur simple. Des visages illuminés, des drapeaux qui flottent comme des papillons de tissu dans la lumière de mars, et cette joie enfantine qui donne au mot «patrie» sa dimension la plus vivante.

Quelques clichés qui viennent saisir ces instants hauts en couleurs, où patriotisme et spontanéité se rencontrent.

