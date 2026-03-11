Ethiopie: Le ministre d'État, l'ambassadeur Hadera Abera, a accueilli l'ambassadeur de Jordanie en Éthiopie

11 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État éthiopien, l'ambassadeur Hadera Abera, a reçu ce jour dans son bureau l'ambassadeur du Royaume de Jordanie en Éthiopie, Amjad Al Moumani, à Addis-Abeba.

Lors de cet entretien, l'ambassadeur Hadera a mis en avant les relations historiques entre l'Éthiopie et la Jordanie, soulignant la nécessité de consolider les liens bilatéraux et de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment sur les plans économique et commercial.

De son côté, l'ambassadeur Amjad Al Moumani a réaffirmé la volonté de la Jordanie de renforcer son partenariat avec l'Éthiopie et de travailler étroitement avec les autorités éthiopiennes afin de développer la collaboration dans des secteurs d'intérêt commun.

Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur les récents développements au Moyen-Orient et ont insisté sur l'importance de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

