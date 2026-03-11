Tunisie: Secteur des assurances - Un chiffre d'affaires record en 2025

Le secteur de l'assurance en Tunisie a enregistré, pour la première fois, un chiffre d'affaires total de 4 255,1 millions de dinars en 2025, en hausse de 11,4 % par rapport à 3 819,6 millions de dinars en 2024, selon les données de la Haute Autorité de l'Assurance.

Le secteur de l'assurance vie a connu la plus forte croissance, avec une hausse de 16,4 %, portant sa part de marché à 31,4 %. Son chiffre d'affaires est passé à 1 336,1 millions de dinars contre 1 148,2 millions de dinars l'année précédente, traduisant un intérêt croissant pour ce type de couverture.

L'assurance automobile reste le leader en volume de transactions avec 1 628,3 millions de dinars, malgré une légère baisse de sa part de marché à 38,3 %.

Les autres branches connaissent des évolutions notables. L'assurance maladie collective, branche stable et vitale, a généré un chiffre d'affaires de 647 millions de dinars, soit une progression de 11,4 %, tandis que les indemnités versées ont atteint 566,7 millions de dinars, en hausse de 8,4 %. Cette évolution indique un léger renforcement de l'équilibre technique de cette branche.

L'assurance incendie a enregistré la plus forte croissance parmi toutes les branches, avec un chiffre d'affaires de 241,2 millions de dinars, en hausse de 19,2 %, tandis que les indemnités versées ont reculé de 13 % pour s'établir à 92 millions de dinars.

Le secteur de l'assurance transport a connu une croissance quasi stable avec un chiffre d'affaires de 112,8 millions de dinars, en légère hausse de 0,2 %, alors que les indemnités versées ont diminué de 5,5 % pour atteindre 20,5 millions de dinars, suggérant que les sinistres ont été relativement peu coûteux.

Au total, les indemnités versées par les assureurs ont atteint 2 363,4 millions de dinars, en progression de 6,1 % par rapport à l'année précédente. L'assurance automobile représente la majeure partie de cette augmentation avec une hausse de 20,3 %, en lien avec près de 340 000 accidents déclarés durant l'année.

L'analyse du secteur révèle une transition structurelle progressive. Le renforcement de l'assurance vie et de l'assurance maladie collective contribue à diversifier le portefeuille du secteur et à réduire sa dépendance à l'assurance automobile obligatoire.