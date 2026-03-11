Tunisie: Secteur des assurances - Un chiffre d'affaires record en 2025

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le secteur de l'assurance en Tunisie a enregistré, pour la première fois, un chiffre d'affaires total de 4 255,1 millions de dinars en 2025, en hausse de 11,4 % par rapport à 3 819,6 millions de dinars en 2024, selon les données de la Haute Autorité de l'Assurance.

Le secteur de l'assurance vie a connu la plus forte croissance, avec une hausse de 16,4 %, portant sa part de marché à 31,4 %. Son chiffre d'affaires est passé à 1 336,1 millions de dinars contre 1 148,2 millions de dinars l'année précédente, traduisant un intérêt croissant pour ce type de couverture.

L'assurance automobile reste le leader en volume de transactions avec 1 628,3 millions de dinars, malgré une légère baisse de sa part de marché à 38,3 %.

Les autres branches connaissent des évolutions notables. L'assurance maladie collective, branche stable et vitale, a généré un chiffre d'affaires de 647 millions de dinars, soit une progression de 11,4 %, tandis que les indemnités versées ont atteint 566,7 millions de dinars, en hausse de 8,4 %. Cette évolution indique un léger renforcement de l'équilibre technique de cette branche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'assurance incendie a enregistré la plus forte croissance parmi toutes les branches, avec un chiffre d'affaires de 241,2 millions de dinars, en hausse de 19,2 %, tandis que les indemnités versées ont reculé de 13 % pour s'établir à 92 millions de dinars.

Le secteur de l'assurance transport a connu une croissance quasi stable avec un chiffre d'affaires de 112,8 millions de dinars, en légère hausse de 0,2 %, alors que les indemnités versées ont diminué de 5,5 % pour atteindre 20,5 millions de dinars, suggérant que les sinistres ont été relativement peu coûteux.

Au total, les indemnités versées par les assureurs ont atteint 2 363,4 millions de dinars, en progression de 6,1 % par rapport à l'année précédente. L'assurance automobile représente la majeure partie de cette augmentation avec une hausse de 20,3 %, en lien avec près de 340 000 accidents déclarés durant l'année.

L'analyse du secteur révèle une transition structurelle progressive. Le renforcement de l'assurance vie et de l'assurance maladie collective contribue à diversifier le portefeuille du secteur et à réduire sa dépendance à l'assurance automobile obligatoire.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.