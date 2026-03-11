Tunisie: Artisanat - Entre 4000 et 6000 emplois et 160 millions de dinars d'exportations

Le secteur de l'industrie artisanale en Tunisie offre entre 4 000 et 6 000 emplois, contribuant à 2 % de la valeur des exportations et à 4 % du produit intérieur brut, avec un investissement annuel de 20 millions de dinars, a déclaré ce mercredi 11 mars 2026 Rym Marnissi, directrice qualité .

Exportations de 160 millions de dinars en 2025

Lors de son intervention sur la radio nationale, Rym Marnissi a indiqué que 2 500 entreprises opèrent dans le secteur, dont 650 exportatrices, et que le volume des exportations a atteint environ 160 millions de dinars en 2025.

Elle a souligné l'étroite collaboration entre les diplômés des écoles supérieures d'arts et les 300 000 artisans, contribuant à élever la qualité des produits. Elle a précisé que 20 000 personnes sont formées chaque année.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Europe en tête, de nouveaux marchés émergent

Rym Marnissi a indiqué que le secteur pénètre progressivement de nouveaux marchés, notamment le marché arabe (3 % de la valeur des exportations) et le marché africain.

L'Europe reste le principal marché avec 57 % des exportations, suivie des États-Unis avec 38 %. Les exportations ont enregistré une croissance de 11 %, avec une hausse de 8 % pour les chachias (bonnets traditionnels). Elle a noté que le Nigeria est le principal importateur de chachias tunisiennes.

Les produits phares à l'export

Parmi les produits artisanaux les plus exportés, le bois d'olivier représente 44 % de la valeur des exportations, en hausse de 14 %. La poterie et la céramique représentent 25 % des exportations, tandis que les tapis et textiles artisanaux représentent 13 %. Les produits de beauté et soins représentent 8 % de la valeur des exportations, avec une demande en augmentation.

Un programme riche pour la Journée nationale de l'artisanat

Rym Marnissi a présenté un programme complet pour la Journée nationale de l'artisanat et du vêtement traditionnel, comprenant plus de 100 événements, entre expositions, ateliers de formation et célébrations.

Les activités seront clôturées par une remise de prix à un artisan senior et un prix national pour les jeunes artisans, ainsi que la distinction d'un artisan et d'une artisane dans chaque gouvernorat de la République.