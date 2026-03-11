Tunisie: Tokyo - La Tunisie explore de nouvelles opportunités commerciales au salon FOODEX

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le diplomate chargé des affaires économiques à l'ambassade de Tunisie au Japon a participé, le 10 mars 2026, au salon international des industries alimentaires FOODEX JAPAN 2026, qui se déroule à Tokyo jusqu'au 13 mars. Ce salon est reconnu comme l'un des rendez-vous professionnels majeurs du secteur agroalimentaire en Asie et dans le monde.

Cette visite a permis au diplomate de parcourir les différents pavillons de l'exposition et de découvrir les dernières innovations et produits présentés dans le domaine agroalimentaire. Il a également rencontré plusieurs exposants tunisiens présents pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne. Les échanges ont porté sur les opportunités de renforcer la présence de ce produit sur le marché japonais et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariats commerciaux avec des acteurs économiques locaux.

 

