Tunisie: OMS au pays - Il faut boire suffisamment entre l'iftar et le souhour et éviter les boissons caféinées

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie a mis en garde contre la consommation de boissons contenant de la caféine, comme le café et les boissons gazeuses, pendant la période de l'iftar durant le Ramadan, car elles peuvent augmenter la perte de liquides chez certaines personnes.

Dans une publication sur sa page Facebook, l'OMS Tunisie a insisté sur l'importance de maintenir une bonne hydratation entre l'iftar et le souhour, soulignant la nécessité de consommer une quantité suffisante de liquides pour prévenir la déshydratation pendant les heures de jeûne.

L'organisation a recommandé de boire de l'eau régulièrement entre l'iftar et le souhour pour compenser les pertes de liquides de la journée, et de privilégier les fruits et légumes riches en eau plutôt que les sucreries, comme le concombre, la tomate et la pastèque, qui contribuent à augmenter l'apport en liquides.

Elle a également souligné que les aliments liquides, comme les soupes, peuvent aider à augmenter la quantité de liquides consommée le soir, et a insisté sur l'importance de répartir la consommation d'eau sur plusieurs périodes entre l'iftar et le souhour plutôt que de boire une grande quantité d'un coup.