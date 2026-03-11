Tunisie: OMS au pays - Il faut boire suffisamment entre l'iftar et le souhour et éviter les boissons caféinées

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie a mis en garde contre la consommation de boissons contenant de la caféine, comme le café et les boissons gazeuses, pendant la période de l'iftar durant le Ramadan, car elles peuvent augmenter la perte de liquides chez certaines personnes.

Dans une publication sur sa page Facebook, l'OMS Tunisie a insisté sur l'importance de maintenir une bonne hydratation entre l'iftar et le souhour, soulignant la nécessité de consommer une quantité suffisante de liquides pour prévenir la déshydratation pendant les heures de jeûne.

L'organisation a recommandé de boire de l'eau régulièrement entre l'iftar et le souhour pour compenser les pertes de liquides de la journée, et de privilégier les fruits et légumes riches en eau plutôt que les sucreries, comme le concombre, la tomate et la pastèque, qui contribuent à augmenter l'apport en liquides.

Elle a également souligné que les aliments liquides, comme les soupes, peuvent aider à augmenter la quantité de liquides consommée le soir, et a insisté sur l'importance de répartir la consommation d'eau sur plusieurs périodes entre l'iftar et le souhour plutôt que de boire une grande quantité d'un coup.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.