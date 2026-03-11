Tunisie: Ariana - Des consultations dentaires de nuit pour les citoyens durant le Ramadan

Plusieurs établissements de santé du gouvernorat d'Ariana assurent, durant la semaine en cours, des consultations dentaires en soirée dans le cadre de l'événement « Les nuits sanitaires du Ramadan dédiées à la santé bucco-dentaire », qui s'inscrit dans la grande manifestation « Ramadaniyat Santé », selon la directrice régionale de la santé, Rym Trabelsi.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, Rym Trabelsi a expliqué que cette initiative est organisée par la direction régionale de la santé à Ariana dans le cadre d'un programme sanitaire spécial pour le mois de Ramadan, comprenant des consultations et des activités de santé de terrain. L'objectif est de rapprocher les services de santé des citoyens, tout en renforçant la prévention, l'éducation sanitaire et le dépistage précoce des maladies chroniques.

Les consultations dentaires débutent à 21h et se poursuivent jusqu'à 23h, dans le but d'adapter les services de santé aux particularités du mois de Ramadan et de permettre aux citoyens de bénéficier de soins en dehors des horaires administratifs habituels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement « Les nuits sanitaires du Ramadan pour la santé dentaire » a débuté lundi soir dans la délégation de Raoued, précisément au centre intermédiaire « Nour Jaâfar », où l'initiative a été bien accueillie par les habitants.

Les consultations se poursuivent aujourd'hui au centre intermédiaire de Sidi Thabet et à l'hôpital Abderrahmane Mami à Ariana-ville.

Le programme se poursuivra mercredi à l'hôpital Mahmoud El Matri, jeudi, au centre soins de santé de base de Kalaat El Andalous, et vendredi à l'hôpital local de la cité Ettadhamen.