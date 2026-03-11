Tunisie: Transport interurbain - La SNTRI renforce sa flotte avec 48 nouveaux bus avant l'Aïd

Le directeur du produit à la Société nationale de transport interurbain (SNTRI), Adib Bakkouch, a annoncé que la société a récemment réceptionné 48 nouveaux bus dans le cadre d'un marché international conclu avec la Chine pour l'acquisition de 461 bus neufs.

Invité ce mercredi 11 mars 2026 sur les ondes de la Radio nationale, Adib Bakkouch a indiqué que ces 48 bus sont actuellement en cours de préparation en vue de leur mise en exploitation dans un avenir proche. Cette démarche intervient alors que la mobilité entre les villes et les gouvernorats commence à augmenter à l'approche de l'Aïd el-Fitr et des vacances scolaires.

Il a précisé que les réservations déjà effectuées témoignent d'un rythme soutenu des déplacements, soulignant que l'entreprise s'emploie à préparer et à mobiliser son parc de véhicules, comme elle le fait habituellement lors des périodes de forte affluence.

Bakkouch a également indiqué que la société a commencé à exploiter 10 bus de luxe de haute qualité. Il a ajouté que certaines lignes ont été réactivées, tandis que d'autres devraient être renforcées, notamment dans le sud du pays.

Concernant les actes de vandalisme visant les bus, notamment de la part d'enfants et de mineurs, il a souligné que ces agressions touchent la majorité des lignes, d'autant plus que la société assure également des trajets nocturnes.

Il a précisé que le coût d'une vitre de petite taille pour un bus est d'environ 1 200 dinars, tandis que la grande vitre peut atteindre 3 000 dinars.

Par ailleurs, l'invité de l'émission est revenu sur les deux nouvelles lignes internationales reliant la Tunisie et l'Algérie, en dévoilant le prix des billets et le coût des voyages.