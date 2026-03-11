Afrique: Foot-Mondial 2026 - Trump favorable à la participation de l'Iran

Le Président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a déclaré ce mercredi 11 mars 2026 avoir rencontré le président américain Donald Trump, qui lui a exprimé son accueil favorable à la participation de l'Iran à la Coupe du monde 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L'Iran avait été le seul pays absent du sommet de planification organisé par la FIFA la semaine dernière à Atlanta pour les participants à la Coupe du monde, ce qui avait suscité des interrogations sur la possibilité pour son équipe nationale de participer au tournoi qui se tiendra sur le sol américain cet été, dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre régionale.

Précédemment, Trump avait déclaré au site d'information Politico qu'il ne se préoccupait pas de la participation de l'Iran à la Coupe du monde, qualifiant le pays de « fortement affaibli ».

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux officiels, Infantino a écrit : « Nous avons également discuté de la situation actuelle en Iran et du fait que l'équipe iranienne s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Lors des échanges, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. »

Infantino a ajouté : « Nous avons tous besoin d'un événement comme la Coupe du monde de football pour rassembler les gens, aujourd'hui plus que jamais. Je tiens à remercier sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde. »

L'Iran a assuré sa place pour la quatrième fois consécutive en Coupe du monde après avoir terminé en tête du groupe A lors de la troisième phase des qualifications asiatiques l'année dernière. Cependant, Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, a déclaré que l'intensité des attaques menées par les forces américaines et de l'entité sioniste n'augure rien de positif pour l'atmosphère de la Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.