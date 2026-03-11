Tunisie: Temps perturbé dans plusieurs régions avec des températures jusqu'à 25°C

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Temps localement brumeux le matin, puis nuages éparses sur l'ensemble du pays, devenant parfois denses dans l'est du centre et du sud, avec des averses et des orages isolés. Ces averses et orages s'étendront progressivement vers l'ouest dans l'après-midi.

Forts vents d'est dans le sud, avec des vents de sable locaux réduisant la visibilité horizontale, et vents faibles à modérés ailleurs.

Mer très agitée dans le golfe de Gabès et modérée sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont situées entre 16 et 20 degrés Celsius dans le nord, le centre et le sud-est, autour de 14 degrés Celsius dans les hauts plateaux de l'ouest, et entre 21 et 25 degrés Celsius dans le reste du pays.

