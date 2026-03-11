Tunisie: Commerce - 20 équipes mobilisée pour le contrôle des cafés et des commerces de prêt-à-porter

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a lancé une campagne nationale de contrôle économique dans le Grand Tunis, mobilisant 20 équipes de contrôle, en coordination avec les services de sécurité.

Selon le directeur des recherches économiques au ministère, Samir Khalfaoui, cette campagne cible les pâtisseries, les cafés, les espaces de loisirs ainsi que les magasins de prêt-à-porter et de chaussures.

Dans une déclaration à la Radio nationale, Khalfaoui a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme spécifique de contrôle prévu pour la seconde moitié du mois de Ramadan.

De son côté, le ministre du Commerce Samir Abid a affirmé mardi soir, dans une déclaration au journal de la Radio nationale, que les campagnes de contrôle se poursuivront tout au long du mois de Ramadan.

Il a également indiqué que ces opérations ont permis de dresser plus de 10 000 infractions depuis le début du mois de Ramadan.

Le ministre a par ailleurs souligné que l'approvisionnement du marché reste stable et régulier, précisant qu'aucune pénurie de produits n'a été enregistrée pour la deuxième année consécutive.

« Les stocks sont disponibles, même si nous ne sommes pas en période de production », a-t-il affirmé.